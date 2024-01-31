CHP Karşıyaka Belediye Başkan adayı Behice Yıldız İşçimenler kimdir?

Behice Yıldız İşçimenler hakkındaki araştırmalar basına yansıyan haberlerin ardından hız kazandı. İşte, CHP Karşıyaka Belediye Başkan adayı Behice Yıldız İşçimenler hakkında bilgiler...



BEHİCE YILDIZ İŞÇİMENLER KİMDİR?



Behice Yıldız İşçimenler, ilkokulu Meşkure Şamlı İlköğretim Okulu'nda bitirdikten sonra Buca Betontaş Anadolu Lisesi'nde lise eğitimine devam etmiştir.



Üniversite yıllarında işletme alanında eğitim almak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydını yaptırmış ve bu bölümden başarıyla mezun olmuştur.



Öte yandan uluslararası işletmecilik alanında yüksek lisans eğitimi almıştır.



Çeşitli ticaret ve sanayi meslek odaları ile sağlık ve eğitim vakıflarında kurucu üyelik yapmıştır.



Behice Yıldız İşçimenler, İngilizce ve Almanca dillerini bilmektedir.



Behice Yıldız İşçimenler Ünsal evlidir ve iki çocuk annesidir.

