CHP Kocaeli eski milletvekili Hikmet Erenkaya kazada yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sefa Kemal Y. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Mustafa U. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kaza sırasında Mustafa U. yönetimindeki otomobil savrularak park halindeki otomobile çarptı. Kazada ağır hasar alan Mustafa U. idaresinde otomobilde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP eski il yöneticisi Zeynel Başlak ile CHP İzmit eski belediye meclis üyesi Cengiz Özcan yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.