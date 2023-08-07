CHP kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı hayatını kaybetti

Özdemir'in konuşması sırasında kongrede tansiyon yükseldi. Konuşmasının ardından yerine oturan Özdemir, kalp krizi geçirdi.



Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Faruk Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Daha önceden de kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Özdemir'in yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.