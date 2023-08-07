CHP kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı hayatını kaybetti

Ankara'da CHP Etimesgut İlçe Başkanlığının olağan kongresi dün gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'ndeki kongrede, mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile eski ilçe başkanı Faruk Özdemir, başkanlık için yarıştı.
Özdemir'in konuşması sırasında kongrede tansiyon yükseldi. Konuşmasının ardından yerine oturan Özdemir, kalp krizi geçirdi.
Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Faruk Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Daha önceden de kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Özdemir'in yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Faruk Özdemir için Twitter üzerinden taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu mesajında, "Yol arkadaşımız Faruk Özdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!" ifadelerini kullandı.
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