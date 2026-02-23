CHP kurultay ceza davasında ara karar

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının üçüncü duruşması bugün görüldü.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne muvafakatname yazılmasına karar verdi.

Davanın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dosyası ile birleştirilmesi talep edildi.

Bir sonraki duruşma 1 Nisan’a ertelendi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında olduğu 12 sanık yargılanıyor.

13 Ocak'ta görülen son celsede duruşmaya SEGBİS ile katılan Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söylemişti.

İmamoğlu kendisine divan başkanlığını teklif edenin de mağdur olarak dosyada yer alan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu beyan etmişti.

CHP kurultayının iptali istemiyle dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "davaya katılma" talebi de son celsede kabul edilmişti. Davanın üçüncü celsesi Ankara Adliyesi'nde görülüyor.

KILIÇDAROĞLU DOSYADA MAĞDUR OLARAK YER ALIYOR

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 12 isim, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlanıyor.

İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafi, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede İmamoğlu'nun yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.