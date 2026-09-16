CHP kurultay ceza davasında ara karar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen ceza davasına devam edildi.

Bu dosyada tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dahil 12 kişi “sanık” olarak yer alıyor.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Hakim dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra, dinlenmesi talep edilen tanıkların gelmediğini bildirerek, avukatlara söz verdi.

Sanık İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan da Nezahat Kurt'un, Adem Soytekin'in "dağıtılacak ev listesi" iddiasına ilişkin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beyanlarının tutanağının dosyaya eklenmesini istedi.

Diğer sanık avukatları da tanıkların dinlenmesinin beklenmesini talep etti. Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukat taleplerinin kabulüne ve tanıkların bir sonraki celse hazır edilmesine hükmetti.

Duruşma, 21 Ekim'e ertelendi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

CHP'de 4-5 Kasım 2023'te düzenlenen kurultayla ilgili iddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Haziran'da hazırlanmıştı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilmişti.

Sanıkların birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şunlar yer alıyor:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır."

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

CHP BUTLAN DAVASINDA TEMYİZ BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan hafta başında CHP, butlan kararına ilişkin Yargıtay'a yaptıkları temyiz başvurusunu geri çektiğini açıklamıştı.

Davanın geçmişi 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı.

Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR OLARAK YER ALIYOR

Davada, aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor.

Davada, oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.