CHP kurultay davası 18 Kasım'a ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen ceza davasına devam edildi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma 18 Kasım 2026 tarihine ertelendi.

Davada son olarak savcı, Ekrem İmamoğlu , Rıza Akpolat ve Özgür Çelik dahil dokuz kişi için ceza istemiş; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ise beraatini talep etmişti.

21 Ekim'de görülen davada mütalaa verilmiş ve duruşma 11 Kasım'a, yani bugüne ertelenmişti.

KİMLER İÇİN CEZA İSTENİYOR?

Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş’in, delegelere maddi menfaat sağlayarak kurultay seçimlerini etkilemek suretiyle Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçundan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise beraati talep ediliyor.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Özgür Özel’in Kasım 2023’te Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayla ilgili 'mutlak butlan' kararı verilen yargı sürecine ek olarak bir de ceza davası yürütülüyor.

CHP'de 4-5 Kasım 2023'te düzenlenen kurultayla ilgili iddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Haziran'da hazırlandı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer veriliyor.

Sanıkların birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şunlar yer alıyor:

“4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır.”

TUGAY HAKKINDA CEZA İSTENİYORDU

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.