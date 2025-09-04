CHP Kurultay davası: Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dosyayı istedi

15 Eylül'de görülecek olan kurultay davası iddianamesinde, 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ederek, kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü. Bu kapsamda bazı delegelere para verildiği, bazılarına farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği iddia edildi. İddianamede ayrıca bazı delegeler ile yakınlarının CHP'li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirket ya da iştiraklerde işe alındığı, bazı delegelere de market alışveriş kartı dağıtıldığı öne sürüldü.

CHP, GÜRSEL TEKİN'İN SAVUNMANI İSTEDİ CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasından hemen sonra CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin görevi kabul ettiğini belirtti. Bu açıklamasının ardından Tekin'in bir süre önce CHP'den istifa ettiğini açıkladığı, partiye üye olmadığı iddia edildi.

Bütün bu gelişmeler sonrası hukukçular, 15 Eylül’de görülecek olan CHP Büyük Kurultayı’yla ilgili davanın da benzer bir şekilde sonuçlanacağını iddia ediyor.



Ayrıca İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen kararda Büyük Kurultay’da oy kullanan 196 delegenin delegeliği iptal edildi.



Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği iddia edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimi 18 oyla kaybetti. Bu durumda hukukçular, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa geleceğini öne sürüyor.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bugün yaptığı açıklamada, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." demişti.

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.



Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.



Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.



Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.



CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etti.



Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.

