CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açılan ceza davasında karar açıklandı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun da bulunduğu 9 sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Yargılanan 3 sanık hakkında ise beraat kararı çıktı.

Mahkemenin 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdığı isimler şöyle: Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş.

Mahkeme, hapis cezası verdiği sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53'üncü maddesinin uygulanmasına da hükmetti.

Karar kapsamında, mahkumiyet hükümlerinin kesinleşmesi halinde sanıklar hakkında infaz süresince siyasi haklardan yoksun bırakılmaya ilişkin hükümler uygulanacak.

Davada yargılanan Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise beraat kararı verildi.

BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA NE OLMUŞTU?



Hakim, dosyanın geldiği aşama ve yargılamanın sürüncemede kalmaması amacıyla ileride sunulacak mazeretlerin kabul edilmeyeceğini bildirerek duruşmayı 18 Kasım'a, yani bugüne ertelemişti.

21 Ekim'de görülen davadaysa savcı, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik dahil dokuz kişi için ceza istemiş; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ise beraatini talep etmişti.

İDDİANAMEDE NELER VARDI?

Bu ceza davası, Özgür Özel'in Kasım 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayla ilgili “mutlak butlan” kararı verilen yargı sürecine ek olarak yürütülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na “mağdur”, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a “müşteki” sıfatıyla yer verildi.

Sanıkların birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şunlar yer alıyor:

“4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır.”