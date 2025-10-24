CHP kurultay iptal davası reddedildi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada karar çıktı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Lütfü Savaş ve delegelerin mutlak butlan iddiasıyla açtığı dava için "Konusuz kaldığı için karar vermeye yer olmadığı." hükmünü verdi. Dava reddedildi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Duruşma sırasında avukatların beyanları alındı.

DAVACILARIN İDDİALARI NEDİR?

Davacı Vekili Onur Yusuf Üregen, savunmasında şöyle konuştu:

"Dosyanın artık tekemmül ettiğini bugün artık karar beklediğimizi belirtmek istiyorum. Her delil dosyaya kazandırılmış, taraflar söyleyeceği her şeyi tüm mecralarda dile getirmiştir.

Gelinen noktada hem toplumsal selamet hem de hukuki istikrar açısından bugün davanın karara bağlanması ve talebimizin kabulü yönündeki talebimizi yineliyoruz.



Adil yargılanma ve eşit savunma hakkı çerçevesinde beyanda bulunma hakkını kullanmaktayım ancak bazı feri müdahil vekilleri ve izleyicilerin sürekli olarak sözümü kesmesi yüksek sesle müdahalede bulunması ve zaman zaman tehditkar veya küçültücü ifadeler kullanması nedeniyle savunma hakkım etkin biçimde kullanmam fiilen engellenmektedir."

Üregen savunmasında, "CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayının mutlak butlanla batıl olduğu tespitiyle yapıldığı günden itibaren iptaline." karar verilmesini talep ederken, şu görüşleri ileri sürdü:

" - Davanın esas hakkında karar verilinceye kadar mutlak butlanla sakatlanmış kurultayda alınan tüm kararların ve aynı zamanda Özgür Özel ve yönetiminin almış olduğu tüm kararları hükümdar olduğunun tespiti,

- 4-5 Kasım tarihli kurultayın mutlak butlanla batıldır. Bundan ötürü yok hükmünde sayılacak olması nedeniyle mevzuat ve hukukun bir gereği olarak önceki kurultayda seçilmiş olan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve yönetiminin görev yetkileri geri döneceğinden, göreve geri getirilmesi."



Duruşma öncesi, CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekiplerinin mahkeme önünde ve adliyenin çevresinde güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

CHP AVUKATI NE DEDİ?

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan da savunmasında şöyle konuştu:



"- Başta davacılardan Lütfü Savaş olmak üzere davacılardın hiçbirisinin husumet ehliyeti bulunmamaktadır . Bir siyasi partiye üye olmayan ya da üyelik haklarını kullanamayan biri parti hukuku ile ilgili bir sistemde bulunması imkanı yoktur,



- Ankara Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi aynı hukuki nedeni dayanan hatta hemen hemen aynı dilekçeyi vermiş açılmış İstanbul il kongresinin tarihi davasında bir mutlak tutan halin bulunmadığını ceza yargılaması kongre sonucu ile bağdaştırılmayacağını bu konuların ispat kapsamı dışında kaldığını emsal kararlara da değinerek tarif etmiş ve davayı reddetmiştir,



- Daha önce yargılamanın diğer aşamalarında ortada bir irade dadaşı halinin bulunmadığını izah etmiştik ama aynı zamanda söylediğimiz bir hususu tekrar dikkatinize sunarız, zaten irade fesadı halleri hukukta olsa olsa iptal sonucunu doğurabilir. İptal davası açmak için de hak düşürücü süre geçmiştir."

Davanın önceki duruşması 15 Eylül günü görülmüştü.

Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini reddetmiş, davaya konu olan her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isim listesini istemişti.

Bu isimlerin yer aldığı dosya, dava dosyasına girdi.

DAVADAN HANGİ KARARLAR ÇIKABİLİR?

Bugün görülen duruşmada davanın sonuçlanması halinde, üç ayrı ihtimalden söz ediliyor.

Bu üç ihtimal şöyle:

- Mahkeme kurultayların iptali istemlerini reddedebilir.

- Tedbir olarak kayyum veya çağrı heyeti atanabilir.

- Kurultaylar mutlak butlanla iptal edilebilir.

DURUŞMA ÖNCESİ KURULTAY KARARI

Bugün görülen dava öncesinde CHP'de dün Parti Meclisi'nden (PM) bir son dakika kararı çıktı.

CHP PM, 39'uncu olağan kurultayı toplama kararı aldı.

Kurultay, 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak.