CHP kurultay iptali davası ertelendi, tedbir talebi reddedildi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması görüldü.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen kurultay iptali davası 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'a ertelendi.



Mahkeme ayrıca 21 Eylül'de gerçekleştirilecek kurultaydaki seçime katılan - katılmayan tüm delege listeleri ve birleştirme tutanaklarını da istedi.



KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVE İADESİ İSTENDİ



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma sırasında avukatlar arasında da gerginlik yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve eski PM'nin göreve iadesi istendi.



Davacı vekili Onur Yusuf Üregen, CHP 38'nci Olağan Kongresi'nin tam kanunsuzluk nedeniyle batıl olduğunu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun birden fazla şekilde kurultaya hile karıştırdığını öne sürerek kurultay iradesinin ortadan kaldırıldığını savundu.



Kurultay iradesi ortadan kaldırıldığı için gerçek anlamda bir seçim gerçekleşmediğini söyleyen Üregen, Özgür Özel ve CHP yönetimin görevden uzaklaştırılmasını talep etti.



Yusuf Üregen, kurultayın yok hükmünde sayılması gerektiğini ve önceki kurultayda seçilmiş olan Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve PM'nin nihai olarak verilecek emsal karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevlerini iadesini istedi.

TEDBİR TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti ise davacı vekilinin tedbir talebini reddetti.



"SUÇ ÖRGÜTÜ" SÖZÜNE TEPKİ



Ayrıca Üregen, İmamoğlu ve Özel için "suç organizasyonu" ifadesini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer "Suç işliyorsun, suç örgütü sizsiniz" yanıtını verdi.



CHP: MUTLAK BUTLAN OLUŞAMAZ



CHP Avukatı Çağlar Çağlayan ise gelen sonuçlardan mutlak butlan vaadinin çıkarılamayacağını söyledi. Çağlayan, kongrenin iptalinin talep edildiği davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu ifade etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkemenin verdiği karar sonrasında açıklama yaptı.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun CHP iradesine zarar vermemek için sessiz kaldığını söyledi.

"Genel başkanın partiye zarar vermeme iradesinin olacağının bilinmesi lazım." diyen Çelik, "Mutlak butlanın çıkmasıyla genel merkeze gideceği şeklinde ahlaksızca açıklamalar yapıldı ama genel başkanımızın gündemi değildir. Dava onun tarafından açılmadı. Yürütülen süreçlerle ilgisi ve bilgisi olmadı, uzak durmaya çalıştı ancak anlaşılmadı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun süreçle ilgili olarak hiçbir açıklama yapmayacağını söyleyen Çelik, "Herkes nasıl izliyorsa biz de öyle izliyoruz, Kılıçdaroğlu'nun bir öngörüsü yok." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNÜŞ YOLU: MUTLAK BUTLAN

Mahkemeden kurultayların iptali ve mutlak butlan kararı çıkması durumunda önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçebileceği belirtiliyordu.



Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmemesi halinde ise başka bir ismin "kayyum" olarak atanması bekleniyordu.



Ancak Kılıçdaroğlu cephesinden partinin kayyuma teslim edilmeyeceği ve görevi kabul edeceği iddia ediliyor.

"TENEZZÜL ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Dava öncesi parti içinde "mutlak butlan" kararı ve "kayyum" tartışmaları sürerken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçeceği tartışmaları alevlendi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir TV kanalında son yaptığı açıklamada, "Öyle bir kararın alınmayacağını umuyorum. Alınırsa da Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum." dedi.

CHP İstanbul il yönetimine atanan Gürsel Tekin ise bugün yaptığı açıklamada, "Hiç beni ilgilendirmiyor. Ankara’dan inşallah partimiz lehine bir karar çıksın." diye konuştu.

DAVA ÖNCESİ KURULTAY KARARI

Ancak Özel'in bu açıklamalarına rağmen CHP'de 21 Eylül'de kurultay kararı alındı.

Son kongrenin mahkemenin "mutlak butlan" kararına karşı davayı konusuz bırakma amacı taşıdığı iddia ediliyor.

İstinaf ve Yargıtay aşamasının en az iki yıl süreceğini hesaplayan parti yönetimi, olağan kurultay sürecini hızla başlatıp, 39. Olağan Kurultayı toplayarak, davayı konusuz bırakma hesabı yapıyor.

Ayrıca parti kurmayları, 900'ün üzerindeki delege imzasıyla alınan kurultay kararının, Kılıçdaroğlu partinin başına geçse dahi etkilenemeyeceğini öne sürüyor.

