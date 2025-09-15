CHP kurultay iptali davası ertelendi, tedbir talebi reddedildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay iptali davası ertelendi. Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini ise reddetti. Kurultay davasının sonraki duruşması 24 Ekim Cuma günü görülecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı karar sonrası yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu, CHP iradesine zarar vermemek için sessiz kaldı." açıklamasını yaptı.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması görüldü.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen kurultay iptali davası 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'a ertelendi.
Mahkeme ayrıca 21 Eylül'de gerçekleştirilecek kurultaydaki seçime katılan - katılmayan tüm delege listeleri ve birleştirme tutanaklarını da istedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVE İADESİ İSTENDİ
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma sırasında avukatlar arasında da gerginlik yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve eski PM'nin göreve iadesi istendi.
Davacı vekili Onur Yusuf Üregen, CHP 38'nci Olağan Kongresi'nin tam kanunsuzluk nedeniyle batıl olduğunu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun birden fazla şekilde kurultaya hile karıştırdığını öne sürerek kurultay iradesinin ortadan kaldırıldığını savundu.
Kurultay iradesi ortadan kaldırıldığı için gerçek anlamda bir seçim gerçekleşmediğini söyleyen Üregen, Özgür Özel ve CHP yönetimin görevden uzaklaştırılmasını talep etti.
Yusuf Üregen, kurultayın yok hükmünde sayılması gerektiğini ve önceki kurultayda seçilmiş olan Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve PM'nin nihai olarak verilecek emsal karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevlerini iadesini istedi.
TEDBİR TALEBİ REDDEDİLDİ
Mahkeme heyeti ise davacı vekilinin tedbir talebini reddetti.
"SUÇ ÖRGÜTÜ" SÖZÜNE TEPKİ
Ayrıca Üregen, İmamoğlu ve Özel için "suç organizasyonu" ifadesini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer "Suç işliyorsun, suç örgütü sizsiniz" yanıtını verdi.
CHP: MUTLAK BUTLAN OLUŞAMAZ
CHP Avukatı Çağlar Çağlayan ise gelen sonuçlardan mutlak butlan vaadinin çıkarılamayacağını söyledi. Çağlayan, kongrenin iptalinin talep edildiği davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu ifade etti.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA
CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkemenin verdiği karar sonrasında açıklama yaptı.
Çelik, Kılıçdaroğlu'nun CHP iradesine zarar vermemek için sessiz kaldığını söyledi.
"Genel başkanın partiye zarar vermeme iradesinin olacağının bilinmesi lazım." diyen Çelik, "Mutlak butlanın çıkmasıyla genel merkeze gideceği şeklinde ahlaksızca açıklamalar yapıldı ama genel başkanımızın gündemi değildir. Dava onun tarafından açılmadı. Yürütülen süreçlerle ilgisi ve bilgisi olmadı, uzak durmaya çalıştı ancak anlaşılmadı." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun süreçle ilgili olarak hiçbir açıklama yapmayacağını söyleyen Çelik, "Herkes nasıl izliyorsa biz de öyle izliyoruz, Kılıçdaroğlu'nun bir öngörüsü yok." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNÜŞ YOLU: MUTLAK BUTLAN
Mahkemeden kurultayların iptali ve mutlak butlan kararı çıkması durumunda önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçebileceği belirtiliyordu.
Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmemesi halinde ise başka bir ismin "kayyum" olarak atanması bekleniyordu.
Ancak Kılıçdaroğlu cephesinden partinin kayyuma teslim edilmeyeceği ve görevi kabul edeceği iddia ediliyor.
"TENEZZÜL ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Dava öncesi parti içinde "mutlak butlan" kararı ve "kayyum" tartışmaları sürerken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçeceği tartışmaları alevlendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir TV kanalında son yaptığı açıklamada, "Öyle bir kararın alınmayacağını umuyorum. Alınırsa da Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum." dedi.
CHP İstanbul il yönetimine atanan Gürsel Tekin ise bugün yaptığı açıklamada, "Hiç beni ilgilendirmiyor. Ankara’dan inşallah partimiz lehine bir karar çıksın." diye konuştu.
DAVA ÖNCESİ KURULTAY KARARI
Ancak Özel'in bu açıklamalarına rağmen CHP'de 21 Eylül'de kurultay kararı alındı.
Son kongrenin mahkemenin "mutlak butlan" kararına karşı davayı konusuz bırakma amacı taşıdığı iddia ediliyor.
İstinaf ve Yargıtay aşamasının en az iki yıl süreceğini hesaplayan parti yönetimi, olağan kurultay sürecini hızla başlatıp, 39. Olağan Kurultayı toplayarak, davayı konusuz bırakma hesabı yapıyor.
Ayrıca parti kurmayları, 900'ün üzerindeki delege imzasıyla alınan kurultay kararının, Kılıçdaroğlu partinin başına geçse dahi etkilenemeyeceğini öne sürüyor.
MAHKEME, İL KONGRESİNİN İPTALİ DOSYASINI İSTEDİ
Öte yandan İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırmasına karar verdi.
CHP, mahkeme kararına itiraz etti.
Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı.
Mahkeme ayrıca, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verirken, mevcut kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.
Bu karar sonrası CHP'nin 38.Olağan Kurultayı'na ilişkin davada birbirine benzer iddialar bulunduğu için mahkemenin dosyayı talep ettiği belirtiyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." demişti.
İDDİALAR NELERDİ?
15 Eylül'de görülecek olan kurultay davası iddianamesinde, 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ederek, kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.
Bu kapsamda bazı delegelere para verildiği, bazılarına farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği iddia edildi.
İddianamede ayrıca bazı delegeler ile yakınlarının CHP'li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirket ya da iştiraklerde işe alındığı, bazı delegelere de market alışveriş kartı dağıtıldığı öne sürüldü.
İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dahil 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
İl kongresinin iptal edildiği mahkeme kararında ise SGK kayıtlarına vurgu yapılmasıyla, CHP kongresine yönelik iddianamede de yine SGK kayıtlarına gönderme yapılması arasında benzerlik görülüyor, bu benzerlik üzerinden siyasi yorumlar yapılıyor.
Ayrıca mahkemenin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesinin CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ında oy kullanması tartışmayı alevlendiriyor.
CHP'NİN 38. KURULTAYI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmıştı.
İlk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy almış; iki aday da toplam delege sayısına göre salt çoğunluğun (684) desteğini alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.
Özel ikinci turda, 536 oy alan Kılıçdaroğlu'na karşı 812 oyla CHP'nin 8. genel başkanı seçilmişti.
21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY
19 Mart'ta başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanacağı bilgisinin ulaştığını, kayyumu engellemek için de 6 Nisan 2025’te CHP’yi olağanüstü kurultaya götüreceğini duyurmuştu.
6 Nisan'da kayyum ihtimaline karşı yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel tek aday olarak, bin 276 oyun, bin 171'ini alarak yeniden genel başkan seçildi.
CHP KURULTAY DAVASI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığına" ilişkin bir şikayet üzerine 19 Kasım 2023'te başvuruyu gündemine almış ancak yetkisizlik kararı vererek 22 Aralık 2023'te dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" iddiasıyla kurultayda yaşananlar hakkında soruşturma başlatmıştı.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler de, CHP'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.
Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından kurultaya şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı gerekçesiyle, 38. Olağan Kurultay ile kayyum ihtimaline karşı yapılan ve Özel'in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultayın iptali talep ediliyordu.
