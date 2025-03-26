CHP kurultay soruşturması: 11 delegeden usulsüzlük iddiası

CHP'nin hem son kurultayı hem de 6 Nisan'da toplanacağı açıklanan olağanüstü kurultayı için gözler yargıda.



Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Levent Çelik ve Hatip Karaaslan olağanüstü kurultay kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu.



Kararın bu hafta içinde çıkması bekleniyor.



İPTAL BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU



Savaş, 15 Şubat tarihinde Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptal başvurusu yapmış, yönetimin de görevden alınmasını talep etmişti.



Mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurultayda şaibe iddiasına ilişkin soruşturmasının sürdüğünü, deliller toplanmadığı için de yönetime tedbir kararınının uygulanmasına yer olmadığı kararını vermişti.



11 DELEGE İFADE VERDİ



Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bugüne kadar 11 delege kendi istekleriyle gelerek ifade verdi.



Delegeler ifadelerinde, bazı delegelere Özgür Özel'e oy verilmesi şartıyla para ve yakınlarına belediyelerde iş vaadi verildiğini öne sürdü.



Bazı delege yakınlarının kurultay sonrası belediyelerde işe alındığı iddialarıyla, para trafiğinin mercek altına alındığı, delegelerin kaldığı otellerle bazı döviz bürolarının güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı da iddia edildi.