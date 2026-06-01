CHP kurultay soruşturması. Delegelerin MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları istendi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, yani istinafın "mutlak butlan" kararıyla birlikte Genel Başkanlığa dönmesi sonrası CHP 'deki tartışmalar devam ediyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazı yazdı.



38. CHP Olağan Kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep edildi.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KARARI



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı iptal edildi.

Kararla, Özgür Özel, MYK ve YDK üyeleri görevden uzaklaştırıldı, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyeleri tedbiren göreve geldi.



BUTLAN KARARINDA NE DENİLDİ?

Mahkeme kararında, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine" ifadesine yer verildi.



CEZA DAVASI DA VAR

Bu süreçte hukuk davası dışında bir de ceza davası açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kurultayda usulsüzlük yapıldığı suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma başlattı ve iddianame 3 Haziran'da kabul edildi.

Bu iddianamede “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “rüşvetle” suçlandığı için cezaevinde gönderilip Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Rıza Akpolat ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay “sanık” olarak yer alıyor.

Bu isimlerin “oylamaya hile karıştırma” suçundan bir yıldan üçer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer veriliyor.

Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmedi. Bunu "Partimi adliyede tartıştırmam" sözleriyle açıkladı.

Mahkeme, son olarak İstanbul'da Rıza Akpolat'ın da yargılandığı "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasının iddianamesini kurultay davasının dosyasına eklemişti.

Ankara'daki mahkeme, bu davanın "fiili ve hukuki irtibat" gerekçesiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB davasıyla birleştirilmesini istiyor.



12 sanık hakkında Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'na muhalefet suçlarından bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesi talep ediliyor



SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Son olarak eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ifadeleri dosyaya ekleyen heyet, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayın yok sayılmasına karar verildi.



Arapça kökenli bir sözcük olan “butlan”, Türk Dil Kurumu'na göre “geçersizlik” anlamına geliyor. Hukukta, hukuki işlemlerdeki geçersizlik türlerinden biri olarak tanımlanıyor.

Bu karar da hukuken kurultayın baştan itibaren yok sayılması, alınan tüm kararların geçersiz sayılması demek oluyor.

Yani Özgür Özel başkanlığındaki yönetim “hukuken hiçbir geçerliliği olmayan” bir yapı haline geldi.