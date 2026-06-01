CHP kurultay soruşturması. Özkan Yalım ek ifade verdi

Kemal Kılıçdaroğlu 'nun Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, yani istinafın "mutlak butlan" kararıyla birlikte Genel Başkanlığa dönmesi sonrası CHP 'deki tartışmalar devam ediyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazı yazdı.



38. CHP Olağan Kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep edildi.

ÖZKAN YALIM EK İFADE VERDİ

Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç'un bugün soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi’nde yeni ifade vereceği açıklanmıştı.



Özkan Yalım ifadesinde, 115 delegenin kurultaydan önce yazılı şekilde iradesini ortaya koyarak Özgür Özel’i destekleyeceklerine dair imza verdiğini, bu imzalı belgelerin kendisi tarafından toplanarak Selin Sayek Böke’ye teslim edildiğini iddia etti.



Yalım, bazı delegelerin destek karşılığında çeşitli talepleri olduğunu, özellikle, bazı delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınması yönünde taleplerin parti içindeki koordinasyon merkezine aktarıldığını iddia edip, SGK kayıtları üzerinden bulunabileceğini öne sürdü.

Kurultay sürecinde faaliyet gösteren seçim koordinasyon merkezine ilişkin bilgiler de veren Yalım, bu merkezin delegelerden gelen taleplerin toplandığı ve organize edildiği bir yapı olduğunu, genel koordinasyonunun Veli Ağbaba, İstanbul ayağının ise Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü iddia etti.



Kurultay sürecindeki harcamalar kapsamında Özgür Özel’e 1 milyon TL verdiği de Yalım'ın iddiaları arasında yer aldı. Yalım, para transferine ilişkin mesaj içeriklerinin de dosyada yer aldığını ileri sürdü.



9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisinin 38'inci Olağan Kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Sadi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KARARI



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.



BUTLAN KARARINDA NE DENİLDİ?

Mahkeme kararında, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine" ifadesine yer verildi.



CEZA DAVASI DA VAR

Bu süreçte hukuk davası dışında bir de ceza davası açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kurultayda usulsüzlük yapıldığı suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma başlattı ve iddianame 3 Haziran'da kabul edildi.

Bu iddianamede “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “rüşvetle” suçlandığı için cezaevinde gönderilip Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Rıza Akpolat ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay “sanık” olarak yer alıyor.

Bu isimlerin “oylamaya hile karıştırma” suçundan bir yıldan üçer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer veriliyor.

Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmedi. Bunu "Partimi adliyede tartıştırmam" sözleriyle açıkladı.

Mahkeme, son olarak İstanbul'da Rıza Akpolat'ın da yargılandığı "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasının iddianamesini kurultay davasının dosyasına eklemişti.

Ankara'daki mahkeme, bu davanın "fiili ve hukuki irtibat" gerekçesiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB davasıyla birleştirilmesini istiyor.



12 sanık hakkında Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'na muhalefet suçlarından bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesi talep ediliyor.