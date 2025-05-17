CHP kurultay soruşturmasında iddianame tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kurultay gününe ait tüm görüntüler ve şüphelilerin mali hareketleri incelendi.



Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrılırken, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 9 şüpheli hakkındaki soruşturma dosyası ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı iddianameyi tamamladı. eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin kurultayın iptali için açtığı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.



Dava, 26 Mayıs'ta görülecek.