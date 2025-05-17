CHP kurultay soruşturmasında iddianame tamamlandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada sona gelindi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kurultay gününe ait tüm görüntüler ve şüphelilerin mali hareketleri incelendi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrılırken, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 9 şüpheli hakkındaki soruşturma dosyası ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı iddianameyi tamamladı. eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin kurultayın iptali için açtığı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.
Dava, 26 Mayıs'ta görülecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Chp Kurultayı
- Chp Kurultay Soruşturması