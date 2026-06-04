CHP Kurultay ve kongre davasına ret

Ankara 3. Asliye Mahkemesi, CHP tarafından 8 Ekim 2023 'te düzenlenen İstanbul İl Kongresi ve 4 Kasım 2023'teki 38. CHP Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaları reddetti.

Olağan kurultayın ret gerekçesi “aynı konuda başka bir mahkemede açılmış derdest dava bulunması” oldu.

İl kongresiyle ilgili talepse “davacıların feragat etmiş olmaları” gerekçesiyle reddedildi.

NTV muhabiri Mustafa Berber, duruşma salonundan dikkati çeken bir ayrıntı aktardı.

İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi görevden uzaklaştırılmış, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun gelişiyle bazı avukatların da görevine son verilmişti.

Berber, “CHP adına bu kez Özgür Özel döneminde görev yapan avukatlar değil. Yeni avukat hazır bulundu. O da mahkemenin söz vermesi üzerine davanın reddi talebinde bulundu.” dedi.