CHP kurultayı 28-30 Kasım'da

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı için geri sayım başladı.

28-30 Kasım'da Ankara'da yapılacak kurultay sloganının, "Şimdi İktidar Zamanı" olması bekleniyor.

Kurultay, üç günde tamamlanacak. 28 Kasım'da yeni parti programı, bin 300'ü aşkın kurultay delegesinin oyuna sunulacak. 29 Kasım'da delegeler, genel başkan seçimi için sandığa gidecek. Kurultayın son günü olan 30 Kasım'da ise 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapılacak.

ÖZEL'İN TEK ADAY OLMASI BEKLENİYOR

CHP'de genel başkan adayı olmak için delegenin en az yüzde 5'inin imzasını almak gerekiyor. Genel başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda tek aday olması bekleniyor.

DEĞİŞİM OLACAK MI?

Kurultayda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'nde (PM) değişikliğe gidileceği de belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki her bakanlığa karşılık uygulanan "Gölge Kabine" sisteminin bırakılması, bazı bakanlık alanlarının birleştirilerek MYK üye sayısının düşürülmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

MYK üyelerinin hepsinin milletvekilleri arasından belirlenmesi ve dokunulmazlık hakları sayesinde daha etkin çalışabilecekleri değerlendiriliyor.