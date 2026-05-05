CHP kurultayı ceza davası: Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP ) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada İBB yolsuzluk davasının sanıkları arasında yer alan Adem Soytekin'in dinlenmesi kararlaştırıldı.

CHP kurultayına ilişkin ceza davasında beşinci duruşma bugün Ankara'da görüldü. Davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Soytekin'in bu davada tanık olarak dinlenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Bir sonraki duruşma 1 Temmuz günü görülecek.

ADEM SOYTEKİN KİMDİR?

Adem Soytekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın tutuklu sanıkları arasında yer alıyordu.

Soytekin, etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmıştı. Bu süreçte tutuklu kalmaya devam eden Soytekin, davada geçen hafta savunmasını yapmış ve tahliye edilmişti .

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR OLARAK YER ALIYOR

Davada, aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor.

Davada, oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

SON DURUŞMADA NELER OLDU?

Davaya ilişkin son duruşma 1 Nisan günü görüldü.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Özgen Nama'nın ifadesinin sonraki celse alınmasına hükmederek duruşmayı 6 Mayıs'a ertelemişti .

DAVADA BUGÜNE NASIL GELİNDİ?

Davanın geçmişi 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı.

Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMALARI

Dava sürecinde söz konusu kurultayla ilgili mutlak butlan tartışmaları da yaşanmıştı. Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını öne sürüp, delege iradesinin sakatlandığını iddia ediyor.

Kurultayın yok hükmünde ( mutlak butlan ) sayılmasını isteyen davacılar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi gerektiğini savunuyor.