CHP kurultayı davasında ara karar. Lütfü Savaş'ın talebi kabul edildi

CHP Kurultayı ceza davası bugün görüldü.

Davada, Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da arasında olduğu 12 sanık hakim karşısına çıktı.

Suçlama, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'da "oylamaya hile karıştırma".

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar İmamoğlu, görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner SEGBİS ile katılırken, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve avukatlar hazır bulundu.

“MİLLETİN İRADESİNE BÜYÜK BİR SALDIRIDIR”

İmamoğlu savunmasında "Adaletin terazisine dedikoduyu, iftirayı ve sipariş ifadeleri koymak demokrasiye ve milletin iradesine büyük bir saldırıdır." diyerek başladı.

"Tarihte görülmemiş şekilde mahkemelerimizin bu şekilde meşgul edilmesi utanç vericidir, üzücüdür." diye savunmasına devam eden İmamoğlu, parti kurultayının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve delegeleri etkileme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Benim divan başkanı olmamı teklif eden de tarafıma zaten dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kurultay sürecinde en ufak bir çatışma ve nahoş bir ortam yaşanmamıştır. Ciddi bir saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde geçirilmesi de kurultayın başarısıdır. Kemal Kılıçdaroğlu ile de yapılan görüşmeler kamuoyuna yansımıştır, çekilme gibi bir durum değil sakince geçmesi üzerine yapılan görüşmelerdir."

Diğer sanıklarda savunmalarının ardından beraatlerini talep etti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti davada ara kararını açıkladı.

Heyet, tanıklar için davetiye çıkarılması için müezere yazılmasını istedi.

Savunmaları alınan sanıkların duruşmalardan vereste tutulmasına hükmeden mahkeme heyeti, Cemil Tugay hakkında istenen soruşturma izni talebinin reddine karar verdi.

Lütfü Savaş'ın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, bir sonraki duruşma için 23 Şubat'a gün verdi.

İSTENEN CEZALAR

Sanıkların 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Davanın ilk duruşması 4 Kasım 2025 tarihinde görülmüştü. Mağdur sıfatıyla dosyada yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya katılmaması ve taraf avukatlarının eksiklerin giderilmesi talebi üzerine dava 13 Ocak'a ertelenmişti.