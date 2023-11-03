CHP kurultayı ne zaman, nerede yapılacak? (38. CHP Olağan Kurultayı)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı için geri sayım başladı. 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı genel başkan seçimi öncesinde, başkanlık seçiminin ne zaman ve nerede yapılacağı merak ediliyor. CHP kurultayı ne zaman, nerede yapılacak?

CHP kurultayı ne zaman, nerede yapılacak? (38. CHP Olağan Kurultayı)

38. Olağan Kurultayı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 'de gerçekleşecek olan genel başkan seçimi öncesinde, parti üyeleri seçimin nerede yapılacağı sorguluyor. Peki, CHP kurultayı ne zaman, nerede yapılacak?

CHP BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

CHP Parti Meclisi'nce alınan karar gereği 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay için parti genel müdürlüğü tarafından Ankara Spor Salonu kiralandı.

Salon hazırlıklarına 2-3 gün öncesinden başlamayı kararlaştıran parti genel müdürlüğü, delegelerin oylarını hızlı kullanması ve giriş çıkışlarda karmaşa olmaması için "turnike" sistemini kullanacak.

KURULTAY PROGRAMI

CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...