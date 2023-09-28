CHP kurultayı ne zaman yapılacak? (38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı)

TÜZÜK KURULTAYI İÇİN DE TARİH BELİRLENDİ



PM'de alınan diğer bir karara göre; tüzük kurultayı da 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. İki karar da oybirliği ile alındı.



İL KONGRELERİ DEVAM EDİYOR



CHP'de il kongreleri de devam ediyor. Şu ana kadar 33 ilde kongre süreci tamamlandı. Ankara'da hafta sonu yapılan kongrede Ümit Erkol il başkanı seçildi.



196 delegeye sahip İstanbul'da ise il kongresi 8 Ekim'de yapılacak. Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile Cemal Canpolat adaylıklarını açıkladı.



İl kongreleri 15 Ekim'e kadar sürecek.