CHP kurultayı soruşturması: İmamoğlu dahil 12 kişiye hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan iddianamede aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede Eski CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafii, Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer aldı.



CHP KURULTAYI SORUŞTURMASI



CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.



Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.



Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.

