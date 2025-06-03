CHP kurultayı soruşturması: İmamoğlu dahil 12 kişiye hapis istemi
CHP'nin 38. Genel Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin iddianame hazırlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan iddianamede aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.
İddianamede Eski CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafii, Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer aldı.
CHP KURULTAYI SORUŞTURMASI
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.
Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.
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