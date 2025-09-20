CHP 22. Olağanüstü Kurultayı toplanıyor: Seçimden önce güven oylaması yapılacak

İSTANBUL DELEGELERİ OY KULLANMAYACAK



Kurultayda İstanbul İl Başkanlığı'nın 200'e yakın delegesi oy kullanamayacak.



Ayrıca hukuki bir sorun yaşanmaması için Genel Başkan Özgür Özel ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de kurultayda sandığa gitmeyecek.



2023 yılında bin 368 delegenin oy kullandığı kurultay bu kez bin 127 delege ile yapılacak.



GÜVEN OYLAMASI YAPILACAK



Kurultayın gündemine, parti tüzüğünde yer alan güven oylaması maddesi de eklendi.

Kurultay'da genel başkan, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu için güven oylaması yapılacak, ardından seçime geçilecek.

BLOK LİSTE UYGULAMASI TERCİH EDİLECEK

Kurultayda genel başkanlık için tek aday Özgür Özel olacak.

Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi için ise delegelerin yazılı önerisi üzerine çarşaf değil blok liste uygulamasının tercih edilmesi bekleniyor.

KURULTAYA SEYİRCİ ALINMAYACAK

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki yapılacak kurultaya, salonun fiziki kapasitesi sebebiyle seyirci alınmayacak.

Basın mensupları için ise fuayede çalışma alanları oluşturulacak.

CHP NEDEN KURULTAY KARARI ALDI?

CHP yönetimi, İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından kurultay kararı almıştı.

900'den fazla delegenin imzasıyla olağanüstü kurultaya gidilmesi için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı.

İmzacı delegeler arasında İstanbul delegeleri yer almamıştı.

"Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği" iddia edilen bazı delegeler, büyük kongrede oy kullanmıştı.

CHP kurmayları ise iddiaların sadece 38. Olağan Kurultay'daki oy kullanma işlemine dönük olduğunu belirterek, bu delegeler olmadan yeni bir olağanüstü kurultay ile "delege iradesinin sakatlandığı" iddialarını da ortadan kaldıracağını savunuyor.