CHP kurultayına ilişkin iddianamede görevsizlik kararı
CHP kurultayında usulsüzlük yapıldığına dair hazırlanan ve Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi.
CHP'nin 38. Genel Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi.
İddianamede aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.
KILIÇDAROĞLU MAĞDUR
İddianamede Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafi, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer aldı.
GÖREVSİZLİK KARARI
Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi.
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