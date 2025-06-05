CHP kurultayına ilişkin iddianamede görevsizlik kararı

CHP kurultayında usulsüzlük yapıldığına dair hazırlanan ve Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi.

CHP kurultayına ilişkin iddianamede görevsizlik kararı

'nin 38. Genel Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi.

İddianamede aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR

İddianamede Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafi, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer aldı.

GÖREVSİZLİK KARARI

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi.

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