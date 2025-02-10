CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te Ankara'da yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından, evrakın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği ve bunun üzerine Ocak 2024'te soruşturma başlatıldığı belirtildi.



KILIÇDAROĞLU VE HAMZAÇEBİ İFADEYE ÇAĞRILDI



Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU İÇİN "ŞAİBELİ BİR KURULTAYLA KENDİSİNİ TEHCİR ETTİLER" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında şunları söylemişti:

"14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkartıp, şaibeli bir kurultayla CHP Genel Merkezi'nden kendisini tehcir ettiler. Birkaç ay öncesine kadar 85 milyonu yönetmeye layık gördükleri şahsı CHP'nin başına layık görmediler. Şimdi ne kapısını çalan var ne fikirlerini merak eden var."

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybettiği son kurultaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "şaibeli" ifadesiyle ilgili konuşmuştu.

CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada." ifadesini kullanmıştı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanlığı seçimine yönelik "şaibe" çıkışına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parti yönetimi yanıt vermeli yoksa sükut ikrardan gelir." açıklamasına şu sözlerle tepki göstermişti:



"Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözlere yanıt vermeye kalksak... Ben 14 yıldır Sayın Erdoğan bundan önceki kurultayımıza da Sayın Kemal Bey'in geldiği kurultaya olmadık şeyler söylüyordu. Bir gün cevap verdik mi, Kemal Bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir?"