CHP kurultayına "şaibe" soruşturması | Lütfü Savaş ifadeye çağrıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) son kurultayında "para karşılığı oy kullanıldığı" iddiasıyla başlattığı soruşturma sürüyor. CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ifadeye çağrıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılırken, bazı delegelerin de ifadelerine başvuruldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" şeklindeki iddialar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.
Savaş'ın, 25 Şubat'ta ifade vereceği öğrenildi.
Lütfü Savaş, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.
CHP KURULTAYINA "ŞAİBE" SORUŞTURMASI
Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı.
Edinilen bilgilere göre; kurultayda oy kullanan bir parti delgesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.
Tanık delege ifadesinde, kendisi ve sekiz delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduğunu öne sürdü.
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