Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP 'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılırken, bazı delegelerin de ifadelerine başvuruldu.

CHP KURULTAYINA "ŞAİBE" SORUŞTURMASI

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı.



Edinilen bilgilere göre; kurultayda oy kullanan bir parti delgesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.

Tanık delege ifadesinde, kendisi ve sekiz delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduğunu öne sürdü.

