CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te Ankara'da yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesiyle Ocak 2024'te soruşturma açıldı. İZMİR DELEGESİ İFADE VERDİ



Soruşturma kapsamında, savcıya ifade veren partinin İzmir delegesi Hatip Karaaslan, ailece CHP mensubu olduklarını uzun yıllardır da partinin İzmir delegesi olduğunu belirtti. 38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ve bunu da çevresindeki herkese söylediğini aktaran Karaaslan, kurultaydan yaklaşık 15-20 gün önce İzmir Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter olarak görev yapan B.G'nin mesai arkadaşı Z.K. aracılığıyla kendisine haber gönderdiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun görüşmek istediğini kaydetti.

Karaaslan, ifadesine şöyle devam etti:



"Ben haberi getiren arkadaşıma hitaben 'Benimle ne görüşecek, konu nedir?' diye sordum. Buna karşılık Z.K. bana 'CHP'nin kurultayı hakkında seninle görüşecek.' dedi. Bende kendisine bu konu hakkında görüşmek istemediğimi söyledim. Bir hafta sonra Z.K. tekrar bana gelerek aynı teklifini yeniledi. Bana, 'Ekrem İmamoğlu beni sıkıştırıyor.' dedi. Ben yine İmamoğlu ile görüşme teklifini kabul etmedim." Kurultay tarihine 10 gün kala Ankara'ya geldiğini ve İzmir ekibinin kalıdğı otele yerleştiğini belirten Karaaslan, "Eski CHP Mardin il başkanı olan ancak parti genel merkezinden Mardin il teşkilatına gönderilen ödeneği kendi şahsi menfaatine kullandığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanlığı görevinden alınan, ancak kurultayda mevcut kurultay delegesi olan M.K. kendisini eskiden beri tanıdığımdan dolayı benim kaldığım otelde görüşmek için defalarca beni cep telefonumdan aradı. Ben de kendisiyle görüşmeyi kabul ettim." dedi.

"ÖZEL'E DESTEK İÇİN PARA TEKLİF EDİLDİ"



Karaaslan, M.K'nin kaldığı otele geldiğini baş başa görüştüklerini ve kendisinin Özgür Özel'e destek olması için istediği miktarda para vereceğini söylediğini öne sürdü.



Para teklifini kabul etmesi halinde Özel'in kaldığı otele götürüp görüşme gerçekleştirilmesinin teklif edildiğini ileri süren Karaaslan, "Teklifini ısrarla tekrarladı. Fakat ben kabul etmedim. Ben kendisine 'Eskiden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordun. Neden fikir değiştirdin?' diye sorduğumda, bana 'Bu işler siyaset işidir, menfaat işidir, ben de kendi menfaatime bakıyorum. Sen de böyle yapıp, kendi menfaatini gözet' dedi." ifadelerini kullandı. KAÇ PARA TEKLİF EDİLDİ?



Hatip Karaaslan, şunları kaydetti:



"Ben kendisine bu işlerin karşılığında 'Sen ne kadar para alacaksın?' diye sordum. O da bana '1 milyon lira alacağım, ayrıca 6 kurultay delegesi de bana bağlı, onların her biri için de ayrı ayrı 300 bin lira alacağım. Bundan daha fazla alan delegeler de var' dedi. M.K'yi Özgür Özel'e yönlendiren ve aracılık eden kişi de mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dır. Ayrıca, İzmir'deki parti delegelerini Özel'i desteklemeleri için organize eden, ikna ettiği delegelere para ve menfaat sağlayan kişi de Cemil Tugay'dır. Ben bu konuyu M.K'nin bana anlatımından öğrendim."



Kurultay öncesi ve sonrasında delegeler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Özel'i desteklemeleri için delegelere para dağıttığının konuşulduğunu anlatan Karaaslan, Şanlıurfa il teşkilatının tamamı Gaziantep, Mardin, Ağrı, Konya, Niğde, Muğla ve İzmir'in bir kısım delegelerinin para ve bazı menfaatler karşılığında fikir değiştirerek Özel'e destek olduklarını söyledi.

"ELİNDE ÇANTALARLA PARA DAĞITTI"



Karaaslan, İzmir delegelerinden Ö.T'nin halen CHP Genel Merkezi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yaptığını bu şahsın elinde çantalarla delegelere para dağıttığını duyduğunu ifade etti.



İstanbul'da iş insanı A.İ.A'nın CHP kurultayında Özel'in desteklenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vasıtasıyla yüklü miktarda bu iş için para ayırıp dağıttıklarını duyduğunu sözlerine ekledi.



"İPTAL EDİLEN OYLARIN TAMAMI KILIÇDAROĞLU'NA AİT"



Karaaslan, A.İ.A'nın Türkiye'deki belediyelerin büyük bir bölümünün temizlik, araç ve yakıt tedarik işlerini yürütüp belediye ihalelerini aldığını İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işlerini de bu kişinin yürüttüğünü ve kurultayda dağıtılan paraların asıl kaynağının bu kişinin olduğunu ileri sürdü.



Kurultay sırasında salonda olduğunu ve salonda divan başkanı İmamoğlu'nun psikolojik üstünlüğü Özel lehine çevirdiğini savunan Karaaslan, şu beyanda bulundu:



"Her nasılsa iptal edilen oyların tamamının da Kılıçdaroğlu'na verilen oylar olduğunu usulsüzce belirledi. Gördüğüm kadarıyla Özgür Özel ve taraftarları baştan itibaren yeterli delegelerinin olmadığını, seçimi normal yolla kazanamayacaklarını anladıkları için başta İmamoğlu ve yukarda belirttiğim ve araştırma yapılınca bulunacak olan birçok kişi ile birlikte hareket ederek, bir kısım kurultay delegelerini para ve benzeri menfaat karşılığında saf değiştirmeye ikna etmek için çalışmışlardır ve sonunda da bu eylemlerinde başarılı olmuşlardır."