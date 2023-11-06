CHP kurultayında ikinci gün | Özgür Özel’in anahtar listesi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı, ikinci gününde devam ediyor.
Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurultayın ilk gününde, Özgür Özel genel başkan olarak seçilmişti.
PM ÜYESİ SEÇİMLERİ
Kurultayın ikinci gününde ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılıyor.
PM üyesi olmak isteyen adaylar için dün saat 16.00’ya kadar başvuru süresi verildi. Ancak bu süre daha sonra 19.00’a uzatıldı.
Bu sürenin tamamlanmasının ardından çarşaf liste basımı yapıldı ve gece saatlerinde seçime geçildi.
Seçimin yapılacağı salona, oy kullanma kabinleri yerleştirildi.
Oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 23 sandıkta oy verme işlemine geçildi. Seçimlerde 1366 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanacak.
PM SEÇİMİ CHP İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
Kurultay'da Parti Meclisi üyeliği için 380 kişi, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için ise 98 kişi adaylık başvurusu yaptı.
Parti Meclisi'nde 60 kişi yer alıyor. Bunun 52'si delegelerin oyuyla belirlenecek. Geriye kalan 8 üye ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hazırladığı Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu listesinden seçilecek.
Yüksek Disiplin Kurulu ise 15 üyeden oluşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için anahtar liste hazırladı. Özel'in listesine karşı ise Oğuz Kaan Salıcı liderliğinde bir grup ayrı bir anahtar listeyle seçime giriyor.
Oyunu kullanan Özgür Özel, gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Özel, "Kemal beyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik, önümüzdeki günlerde devir teslimi için bir araya geleceğiz." dedi.
A TAKIMI, PM ÜYELERİ ARASINDAN SEÇİLECEK
Genel Başkanın "A Takımı" olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi üyeleri arasından seçiliyor.
Özel, "A Takımı"nın bir gölge kabine şeklinde çalışmasını istiyor.
Dış politika ve ekonomide birkaç önemli ismin PM listesinde yer bulması, bu isimlerin MYK’ya atanması bekleniyor.
ÖZGÜR ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİ BELLİ OLDU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmay ekibini belirlemek için 70 kişilik bir anahtar liste hazırladı. Özel'in listesinde milletvekilleri ve örgütün ağırlığı dikkat çekti.
Gençlik ve kadın kollarından gelen isimleri anahtar listesine alan Özel'in listesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimler de yer aldı.
Özel, kamuoyunda çoklu dönem milletvekili olan ve tepki çeken isimlerin hiçbirini listesine almadı.
Özel'in 70 kişilik PM listesinde, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Ediz Ün, Hikmet Yalın Halıcı, Gökhan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Cumhur Uzun, Murat Çan, Ulaş Karasu, Gamze Taşçıer, İsmail Atakan Ünver ve Eylem Ertuğ Ertuğrul olmak üzere 17 milletvekili bulunuyor.
Özel'in listesinde mevcut Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) ise Tahsin Tarhan yer buldu.
Listede, Gazeteci Ali Haydar Fırat, eski Genel Başkan Yardımcılarından Erdal Aksünger, eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ve CHP'nin ilk başörtülü Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç da yer aldı.
Anahtar listede, önceki PM'den Gökhan Zeybek, Pınar Uzun Okakın, Özgür Karabat, Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Tahsin Tarhan, Gamze Taşçıer, Ahmet Hakan Uyanık ve Sezgin Tanrıkulu olmak üzere 9 isim de bulunuyor.
KUMPAS DAVASINDA YARGILANAN KOMUTAN DA LİSTEDE
Özel'in Bilim, Kültür Yönetim Platformu (BYKP) listesinde ise 12 isim bulunuyor. Bu isimlerden 8'i Parti Meclisi'ne direkt girecek.
Listede yer alan Gökçe Gökçen, Gülşah Deniz Atalay ve Armağan Erdoğan cinsiyet kotası nedeniyle PM'ye girecek.
BYKP listesinde mevcut PM üyesi Ali Rıza Erbay ve Fethi Açıkel de yer aldı.
Listede, FETÖ kumpası Askeri Casusluk Davası'nda 3 yıl hapis yatan ve daha sonra göreve iade edilen Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu da bulunuyor.
Özel'in listesinde yer alan isimler şöyle:
Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Milletvekili Ediz Ün, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Samsun Milletvekili Murat Çan, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Avukat Hüseyin Can Güner, İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru, Siyasal İletişim Uzmanı Berker Esen, Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Beşiktaş Gençlik Kolları Başkanı Umut Dikili, Kars Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan İrak, Parti Meclisi Üyesi Ahmet Hakan Uyanık, Eski Aksaray Milletvekili adayı Ali Abbas Ertürk, Gazeteci Ali Haydar Fırat, Antalya Milletvekili Vahap Tuncer, Batman il Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa eski Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Gürsu İlçe Başkanı Haşim Öztürk, Avukat Bülent Nuri Çavuşoğlu, Dursun Bulut, İzmir eski Milletvekili Erdal Aksünger, Esenyurt İlçe Başkan Yardımcısı Ertan Akbaba, eski milletvekili aday adayı Mahir Yüksel, Bağcılar Eski İlçe Başkanı Murat Sönmez, Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan, Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cenk Erdöl, Necati Yağcı, Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Alkım Denizaslanı, Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Sakarya eski İl Başkanı Ecevit Keleş, Trabzon eski Milletvekili Ahmet Kaya, Kırklareli İl Genel Meclisi Üyesi Bora Terzi, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, Manisa Gençlik Kolları Dilşat Korkulu, Türk Tabipler Birliği eski Genel Başkanı Sinan Adıyaman, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Karaman eski Milletvekili İsmail Atakan Üniver, Gençlik Kolları Genel Başkan adayı Ozan Işık, İstanbul Büyükşehirşehir Belediye Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Baki Aydöner, Ekonomist Murat Kubilay, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Adana Gençlik Kollarından Gizem Coşkun, Avukat Melisa Uğraş, Gençlik Kolları MYK üyesi Canan Taşer, Eskişehir Milletvekili aday adayı Aysu Bahar Gülbek, eski PM üyesi Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, eski PM üyesi Gül Çiftçi, eski MYK üyesi Selin Sayek Böke, Antalya Milletvekili aday adayı Şengül Yeşildal, Kadın Kollarından Şaziye Öztürk, PM üyesi Erbil Aydınlık, PM üyesi Pınar Uzun Okakın, İzmir örgütünden Altınay Görmüş, Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Mersin İl Başkan Yardımcısı Burcu Düzen, Samsun Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu, eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, Şadi Özdemir.
BİLİM, YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
Fethi Açıkel, Gülşah Deniz Atalar, Yankı Bağcıoğlu, Baran Bozoğlu, Volkan Demir, Ali Rıza Erbay, Armağan Erdoğan, Gökçe Gökçen, Yalçın Karatepe, Andaç Pamuk, Tolga Sağ, İlhan Uzgel
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
Ekincan Aksoy, Esin Fatma Temel, Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer, İsmail Emre Telci, Deniz Çakır, Özkan Tice, Muhittin Tığlı, Özgür Sağlam, Deniz Demiröz, Ali Balta, Aysemin Gülmez, Ayça Akpek, Nurdan Yücel, Hümeyra Akkuş.
OĞUZ KAAN SALICI’NIN ANAHTAR LİSTESİ
CHP Kurultayı'nda, Parti Meclisi üyelikleri için Oğuz Kaan Salıcı'nın “Denge ve Denetleme” başlıklı anahtar listesi belli oldu.
CHP Kurultayı'nda, Oğuz Kaan Salıcı'nın Parti Meclisi adaylıkları için “anahtar listesi” belli oldu. “Denge ve Denetleme Listesi” başlıklı listede Parti Meclisi adayları şöyle:
“Oğuz Kaan Salıcı, Mehmet Tahtasız, Mahmut Tanal, Mehmet Tüm, Gaye Usluer, Koza Yardımcı, Melisa Yıldırım, Mehmet Yıldız, Ayşegül Yıldız, Bülent Yücetürk, Mustafa Adıgüzel, Armağan Akyüz, Hakkı Aydos, Saniye Barut, Barış Bektaş, Recep Bilal, Nevaf Bilek, Adem Demir, Semra Dinçer, Mahmut Duyan, Burkay Düzce, Aykut Erdoğdu, Ayten Gülsever, Ali Haydar Hakverdi, Feray Karagöz, Ecevit Keleş, Cevahir Kılıç, Yüksel Mansur Kılınç, Emrah Köksal, Nihat Arda Mercan, Aylin Nazlıaka, Gonca Yelda Orhan, Veli Özdemir, Ali Özgündüz, Kübra Öztürk, Aysun Palalı Köktaş, Eren Can Patır, Hakkı Anıl Pektaş, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Çetin Soysal, Uğur Şevran, Berhan Şimşek.”
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ADAYLARI
Denge ve Denetleme Listesi'nde yer alan Yüksek Disiplin Kurulu adayları ise şöyle:
İnan Savaş Yüksel, Melike Yüksel, Tayfun Ceyhan, Sertaç Eke, Cem Sultan Ermiş, Zuhal Mercan, Ebru Okay, Subutay Özgür.
Partinin yeni lideri Özgür Özel, dün sabah saatlerinde 81 il başkanıyla bir araya gelmişti.
Özel, bu toplantıda anahtar liste konusunda uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.
“İl başkanlarından aldığım görüş ve önerilerle, bölgesel dağılıma dikkat çekerek, cinsiyet ve gençlik kotasına uyarak CHP'ye yakışır bir PM yapmayı istiyorum." diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 il başkanının sahiplendiği anahtar listeyi, parti örgütüne sunacaklarını söylemişti.
ANAHTAR LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?
CHP PM seçimi için herkesin aday olabileceği bir çarşaf liste hazırlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından çarşaf liste matbaada basıldı ve ardından oylama sürecine geçildi.
Oylama sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in anahtar listesi de delegelerin önüne geldi, delegelerin o listeye oy verme süreci de başladı.
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