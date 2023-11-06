CHP kurultayında ikinci gün | Özgür Özel’in anahtar listesi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı, ikinci gününde devam ediyor.



Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurultayın ilk gününde, Özgür Özel genel başkan olarak seçilmişti.



PM ÜYESİ SEÇİMLERİ



Kurultayın ikinci gününde ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılıyor.



PM üyesi olmak isteyen adaylar için dün saat 16.00’ya kadar başvuru süresi verildi. Ancak bu süre daha sonra 19.00’a uzatıldı.

Bu sürenin tamamlanmasının ardından çarşaf liste basımı yapıldı ve gece saatlerinde seçime geçildi.

Seçimin yapılacağı salona, oy kullanma kabinleri yerleştirildi.

Oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 23 sandıkta oy verme işlemine geçildi. Seçimlerde 1366 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanacak.