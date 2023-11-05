CHP kurultayında ikinci gün | PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri için seçim yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı, ikinci gününde devam ediyor.
Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurultayın ilk gününde, Özgür Özel genel başkan olarak seçilmişti.
PM ÜYESİ SEÇİMLERİ YAPILACAK
Kurultayın ikinci gününde ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.
PM üyesi olmak isteyen adaylar, saat 16.00’ya kadar başvuruda bulunabilecek.
Seçimler öncesi salona oy kullanma kabinleri yerleştirildi.
PM SEÇİMİ CHP İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
CHP’de Parti Meclisi 60 kişiden oluşuyor.
Bu üyelerden 52’si yapılan seçimle PM’ye giriyor.
Geriye kalan 8 üye ise Bilim Yönetim Kurulu Platformu kontenjanından seçiliyor.
Genel Başkanın “A Takımı” olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi üyeleri arasından seçiliyor.
ÖZEL İL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞÜYOR
CHP’de, Kurultay’ın gerçekleştirildiği salonun dışında da hareketlilik sürüyor.
Yeni Genel Başkan Özgür Özel, 81 ilden gelen il başkanlarıyla Söğütözü’ndeki bir otelde toplantı gerçekleştiriyor.
Özel, bu toplantıda PM seçimi ve tüzük konularının masaya yatırıldığını söylemişti.
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