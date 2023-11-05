CHP kurultayında ikinci gün | PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri için seçim yapılacak

PM SEÇİMİ CHP İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR



CHP’de Parti Meclisi 60 kişiden oluşuyor.



Bu üyelerden 52’si yapılan seçimle PM’ye giriyor.



Geriye kalan 8 üye ise Bilim Yönetim Kurulu Platformu kontenjanından seçiliyor.



Genel Başkanın “A Takımı” olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi üyeleri arasından seçiliyor.



ÖZEL İL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞÜYOR



CHP’de, Kurultay’ın gerçekleştirildiği salonun dışında da hareketlilik sürüyor.



Yeni Genel Başkan Özgür Özel, 81 ilden gelen il başkanlarıyla Söğütözü’ndeki bir otelde toplantı gerçekleştiriyor.



Özel, bu toplantıda PM seçimi ve tüzük konularının masaya yatırıldığını söylemişti.