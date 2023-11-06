CHP kurultayında PM ve YDK seçimi | Özgür Özel’in anahtar listesi belli oldu

PM SEÇİMİ CHP İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Kurultay'da Parti Meclisi üyeliği için 380 kişi, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için ise 98 kişi adaylık başvurusu yaptı.

Parti Meclisi'nde 60 kişi yer alıyor. Bunun 52'si delegelerin oyuyla belirlenecek. Geriye kalan 8 üye ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hazırladığı Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu listesinden seçilecek.

Yüksek Disiplin Kurulu ise 15 üyeden oluşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için anahtar liste hazırladı. Özel'in listesine karşı ise Oğuz Kaan Salıcı liderliğinde bir grup ayrı bir anahtar listeyle seçime girdi.

Oyunu kullanan Özgür Özel, gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Özel, "Kemal beyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik, önümüzdeki günlerde devir teslimi için bir araya geleceğiz." dedi.