CHP kuruluş töreni: Tekin, Özgür Özel'i karşılayacak

Ancak CHP 'nin bu konudaki kararı bilinmezken, dün akşam katıldığı bir TV programında konuşan Tekin, "Önümüzdeki hafta Ankara ziyaretim olacak. Hem Özgür Özel'i hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek isterim." dedi. "ANITA ÇELENK KOYMAYA GİDECEĞİM" CHP'nin 102’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün saat 14.00'te Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki törene katılacağını bildiren Özel'i karşılayacağını dile getiren Tekin, "Anıta çelenk koymaya gideceğim. Genel Başkan karşılanmaz mı? Karşılayacağım." diye konuştu. "KUCAKLAŞMAK İSTİYORUM" "Ben bunların abisiydim, kardeşleriydim, ne oldu da birden bire canavar oldum? Ben CHP'nin kimliğine toz konmasın isteyen bir insanım." diyen Tekin, "Gerçek CHP'lilerin hiçbiri bugün orada yoktu. O bina hepimize yeter. Ben en kısa süre içinde hem Özgür Çelik ile hem de arkadaşlarımızla kucaklaşmak istiyorum." dedi. "BAHÇELİEVLER'E İCABET EDERİZ" Binanın Bahçelievler'e taşınmasına ilişkin de konuşan Tekin, "Sayın Genel Başkanımız nereye giderse, elbette onlara saygılı davranırız. Genel Başkan, Bahçelievler'e ziyarete gidiyorsa biz de icabet ederiz. Ama bizim İstanbul il binamız Sarıyer'dedir. İstanbul ili bizim üstümüze hukuken zimmetli." dedi.

CHP İL BİNASINI KAPATMA KARARI ALDI



Bina ve çevresindeki gerginlik sürerken CHP'den yeni bir adım geldi.

CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.



Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında, olağanüstü il kongresinin yapılacağı, yeni il başkanı ve yönetim seçilene kadar il başkanlığının farklı bir adreste çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.



Partinin yeni il başkanlığı adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı olarak İstanbul Valiliği ile Yargıtay'a bildirdi.



CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, mevcut binanın bundan böyle Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisi olarak tayin edildiğini açıkladı.



CHP İL KONGRESİ'NİN İPTALİ



CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması ve yerlerine geçici bir yönetim atanması yönünde ara kararını 2 Eylül'de açıklamıştı.



İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararına göre İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı.



Heyetteki bazı isimler bu görevi kabul etmediklerini açıkladı.



Ancak Gürsel Tekin 8 Eylül Pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğinin sinyallerini verdi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in atanması ile ilgili "O mahkemenin verdiği hiçbir kararı tanımıyoruz, il başkanımız görevinin başındadır." demişti.



CHP, Gürsel Tekin hakkında ihraç kararı vermiş, savunma yapmak üzere Tekin'i partiye çağırmıştı.



Tekin, Genel Başkanı arayıp kendisinden randevu isteyeceğini ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğini söylemişti.

Öte yandan mahkeme kararı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." demişti.



OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI



Mahkeme kararı ve yaşanan tartışmalar sonrası CHP, 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı.



900'ün üzerindeki delege imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.



Böylece CHP, son iki yılda üçüncü kez kurultay kararı aldı. Son kongrenin mahkemenin "mutlak butlan" kararına karşı davayı konusuz bırakma amacı taşıdığı belirtiliyor.