CHP lideri Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileriyle buluştu

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile akşam yemeğinde buluştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileriyle buluştu - 1

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir otelde düzenlenen yemekte bir araya geldiği belirtildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileriyle buluştu - 2

AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir de eşlik etti.

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