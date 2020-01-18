CHP lideri Kılıçdaroğlu: Kapsayıcı ve eşitlikçi bir eğitimden yanayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:



"Ecevit’in kader arkadaşı, yol arkadaşı, sevgiyi saygıyı dostluğu bize öğretmiş olan aktördü rahmetli Rahşan Ecevit. Kendisini yarın netleşirse sonsuzluğa uğurlayacağız.



Betül Kaçar. Bizim yetiştirdiğimiz bir değer Amerika’da NASA’ya dahil edildi. Orada çalışmalara katılacak.



Eğitimin temelinde insan merakı vardır. Merakı sorgulamayla yan yana getirdiğimizde çocuklarımıza yaşatmış oluruz.

Bakan’a, Başbakan’a göre eğitim olursa çocuklar denek olarak kullanılmış olur.



Alfabede neredeyse harf kalmayacak. 4+4+4 sistemi nasıl geldi?



Bana söyler misiniz böyle bir eğitim sistemi olur mu?



Eğitimci olmayanların eğitim sistemini belirlemesi… Bütün öğretmenlerin karşı çıkması gerekirdi.



Sadece ben kendi çocuğumu düşünüyorum. Benimle aynı siyasi görüşü paylaşmayanların da çocuğunu düşünüyorum. Sonuçları ne oldu? Üniversite sınavlarında sonuçları gördük.

Eğitime ayırdığımız kaynaklar son derece yetersiz. Bu sorunlar yeni değil, yıllardır var.

Ayşenur Özdemir diye bir öğretmenimiz var. Fizik öğretmeni. Habermli bir dergide yer alan bir makalesinde şuna yermiş. Finlandiya'da eğitimdeki başarınızın sırrı nedir? sorusuna verdikleri yanıt: Öğretmenlerimiz...

Yapmamız gereken öğretmene 3600 ek göstergeyi vermektir. 24 Kasım'da öğretmenlere birer aylık ikramiye verilmesi gerekir.

Kapsayıcı ve eşitlikçi bir eğitimden yanayız. Halen birleştirilmiş sınıflar var. Halen ikili eğitim var. Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı teknoloji liseleri kurulmalı.

Ülkenin geleceği öğretmenlerin elindedir. Biz öğretmenlerimizle birlikte ileriye gitmekte kararlıyız."