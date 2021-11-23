CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye satarken zarar ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Grup Toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda konuşma gerçekleştirdi.

Kürsüye çıkan CHP liderinin konuşmasından satır başları:

Her gencimiz üniversite okurken, üniversiteyi bitirdiğinde güzel bir ortamda iş bulup çalışacak. Üniversiteyi bitir, doktora yap. sonra işsiz kal. Bu düzeni değiştireceğiz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. Kendi geleceğiniz için oy kullanın.



Acaba biz eğitime gerekli önemi, gerekli desteği verdik mi? Önce öğretmenin sorunlarını çözeceksiniz. İktidar bunun farkında mı, hayır farkında değil. 3600 ek göstergeyi oyalamadan derhal vereceğiz. Öyle sözleşmeli öğretmen vekil öğretmen, hayır efendim. Ayrımcılığı tamamen bitireceğiz. 24 Kasım'da her öğretmene bir maaş vereceğiz.



Mutfaklarda yangın var. Benim derdim hepimizin derdi, asgari ücretle geçinenler, açlık sınırının altında aylık alanlar. Fiyatlar artıyor herkes birbirini suçluyor.

Hal esnafıyla bir araya geldim konuştum. Dediler ki 'çiftçiye destek uygulanmıyor. Çoğu zaman var olan destekleri toprak sahibine veriyorlar. Bizimle uğraşacaklarına kayıt dışıyla uğraşsınlar.' Onların bütün sorunlarını çözeceğim.

Marketlerde saat başı etiket değiştiren elemanlar işe başladı. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki satarken zarar ediyor. Çünkü yarım saat sonra fiyat değişecek ve zarar gelecek.