CHP lideri Kılıçdaroğlu: Veda etmek için buradayım

Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum. Umutluyum dostlar, gerçekten umutluyum. Çünkü her gün Türkiye'de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir dünya hayal ediyorum. Bize doğru uçan o özgür kuşları düşünüyorum. İYİ Parti'nin sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte bitireceğiz yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım merttir. Ana kucağını da iyi bilir, yeri geldiğinde masaya yumruğu vurmasını da. Arada bir ülkücü damarı tutar bunu da gayet iyi biliyorum.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ DA YANIMDA OLACAK"

Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu ile bitireceğiz. Temel Bey bilgedir, cesurdur. Bu bilge Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz, onunla da bu ülke için alın terini birlikte dökereceğiz. Gültekin Uysal da yürekli, cesur ve genç bir liderdir. Ve iki kişi daha var. Siz o kişiyi gayet yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim. Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Yıllardır omuz omuza verdiğimiz dostum Mansur Yavaş, o da burada olacak."

DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

Toplantı sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile deprem bölgesine gideceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerin sorunlarının dillendirildiği ortam olması gerekiyor." dedi.

"Deprem bölgesinde seçim güvenliği konusunda endişe taşıyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren CHP lideri, "Sandık güvenliği sağlanır endişe taşımıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aday belirleme sürecindeki krize de değinen Kılıçdaroğlu, "Tartışmak doğaldır, önemli olan tartışmaları sonuca bağlamaktır." diye konuştu.