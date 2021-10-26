CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan 'büyükelçi' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Büyükelçi krizine değinen Kılıçdaroğlu, "Türkiye daha önce böyle bir rezaleti yaşamadı" dedi.

Ekonominin krizden olumsuz etkilendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Dışişleri bürokratları devreye girdiler, gece gündüz çalıştılar. Olayı telafi etmeye çalıştılar. Dolar ne oldu? Fatura 83 milyonun sırtına yüklendi" diye konuştu.

CHP lideri, "Bu şunu gösteriyor; bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Teslim ederseniz bu tür garip olaylarla karşılaşırsınız" ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN İTİBARI AYAKLAR ALTINA ALINDI"

Türkiye'nin akılla, bilgiyle yönetilmediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, itibar sahibi Türkiye'nin, saygınlığını yitirmeye başladığını iddia etti.



OECD'nin Mali Eylem Görev Gücü tarafından, kara parayla ve terörü finanse eden kaynaklara göz yumulduğu gerekçesiyle Türkiye'nin gri listeye alındığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ülkenin itibarının ayaklar altına alınmasına hükümetin hakkı olmadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:



"(Her evde araba var, kapıcısında da araba var, ikinci ele araba yetişmiyor) diye, beyefendi, bu şahıs böyle bir şey söylemiş. Ona mı göz diktiniz? 'Kapıcının da arabası var.' O bir aile kardeşim. Onun arabası var diye Türkiye zengindir sanıyor. Sen o arabayı o kişi alırken, o cep telefonunu o kişi alırken kaç lira vergi ödediğini biliyor musun? Sadece cep telefonundan örnek vereceğim. Kültür ve Turizm Bakanlığı bir vergi alıyor, TRT ayrıca alıyor, ÖTV alınıyor, bütün bunların üzerinden bir de KDV alınıyor. Bu vergiler nereye gidiyor?"

"ASKERİ HASTANELER NEDEN KAPATILDI?"



Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun terörle mücadelede şehit olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tortumlu, terörle mücadelede yaralandı, helikoptere alındı, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi ama helikopterin ineceği yer yok. Bir hastane var, yaralımız var terörle mücadelede yer almış ve hayatının kurtarılması lazım. Helikopter gidip alıyor ama helikopterin ineceği yer yok, başka yere iniyor, ambulans yok. Arkadaşları sedye ile taşıyorlar ve arkadaşımız hayatını kaybediyor. Bunun sorumlusu kim?"



Askeri hastanelerin kapatılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu hastaneler neden kapatıldı?" sorusunu yöneltti.



Dünyada hastanesi olmayan tek ordunun Türk ordusu olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadelede, muharebe alanında iyi yetişmiş doktorun müdahale etmesi gerekirken o alanda hekim bırakmadınız. Defalarca askeri hastanelerin açılacağı sözünü verdiniz ama açmadınız. Gerekçe, 'İçeride FETÖ'cüler vardı' diyorlar. Saraya bak, saraya baktığın zaman FETÖ'cü ordusu görürüsün, zaten o zaman sarayın S'si bile kalmazdı? Neden askeri hastaneleri açmıyorsun? İktidarımızda ilk bir hafta içerisinde askeri hastanelerin tamamı açılacak. Şanlı ordumuzun hastaneleri de çalışan askeri doktoru da sağlık personeli de olacak. Bizim ordumuzun neyi eksik? Hangi gerekçeyle vermiyorsunuz?" dedi.