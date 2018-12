CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, İzmir Milletvekili Kani Beko, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile DİSK'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu karşıladı.

Yarım saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Çerkezoğlu, gazetecilere açıklama yaptı.



Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki hızlı tren kazasından üzüntü duyduğunu belirterek, "9 vatandaşımız hayatını yitirdi, çok sayıda yaralı var. Başta Meclis Başkanvekilimiz ve Ankara milletvekilleri olmak üzere olay yerinde gerekli ön incelemeleri yaptı, sabah telefonda bazı bilgiler aktardı. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da şifa dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.



Asgari ücretin yoğun olarak tartışıldığı dönemde DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nu ziyaret ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, sendikaların sorunlarını konuştuklarını anlattı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, asgari ücret konusunda sendikaların, özellikle DİSK'in gösterdiği duyarlılığı bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"2019 bütçe görüşmeleri sırasında açıklama yaptım. Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret 1 Ocak 2019'dan itibaren net 2 bin 200 lira olacak. Yeni kazanacağımız belediyelerde ise ocak-mart dönemindeki asgari ücret farkını da nisan ayında işçilere ödeyeceğiz. Yeni kazandığımız belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz çünkü emeğin, çalışmanın ne kadar değerli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Üreten, çalışan, alın teri döken herkesin yanındayız."



CHP'nin toplumun ezilen kesimlerinin yanında olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 1 milyon 700 kişinin asgari ücretin altında ücret aldığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Yaşanan bir kriz var ve bu krizin faturasının da bu kesimlere yansıdığını gayet iyi biliyoruz. Umarım bunları hep birlikte aşacağız. Mart ayında yapılacak seçimler bizim için çok önemli" diye konuştu.



İMAMOĞLU’NA YAPTIĞI ZİYARET: ÖNEMLİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği hatırlatılarak sorulan "Süreç nasıl işliyor İstanbul için?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Gayet güzel işliyor. İstanbul'u Allah'ın izniyle alacağız ve İstanbul'u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden birisi haline getireceğiz. Kimliği öyle ama kişiliğinde büyük bir zafiyet yaşandı. Dolayısıyla İstanbul'a ihanet edildi. Her seferinde söylüyorum; İstanbul'un göğsüne saplanan o ihanet hançerini çekip çıkaracağız, İstanbul'u gerçekten de dünyanın yaşanabilir metropollerinden birisi haline getireceğiz. Ziyaret elbette önemli, her ziyaret önemlidir bizim açımızdan."



FIRAT’IN DOĞUSUNA YAPILACAK HAREKAT



Kılıçdaroğlu, Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alması gerektiğinin bilincindeyiz ve bunun farkındayız. Türkiye Orta Doğu'da kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Orada oluşabilecek bütün terör unsurlarına karşı da Türkiye'nin dikkatli bir politika izlemesi lazım. Eğer Türkiye'nin çıkarları gerektiriyorsa elbette ki her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir. Çünkü Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden birisidir ve kendi sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmasına asla izin vermemelidir."



“GEZİ AYRI, SARI YELEKLİLER AYRI”



Kılıçdaroğlu, Fransa'daki sarı yeleklilerin eylemi ile Gezi eylemleri arasında özdeşlikler kurulduğuna yönelik soru üzerine, "Gezi ayrı, Fransa'daki sarı yelekliler ayrı. İkisinin arasında dünya kadar fark var, ikisini aynı kefeye koymak doğru değil. Fransa'nın koşulları ayrı, bizim koşullarımız ayrı. Fransa'da eylem yapanlarla Türkiye'de eylem yapanların içinde bulundukları şartlar da çok farklı. Dolayısıyla ikisini aynı kefeye koyup yorum yapmak doğru değil. Bu konuda siyasetçilerin daha dikkatli olması lazım" dedi.



Fransa'da varoşlarda yaşanan olaylar olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları aktardı:

"Ciddi bir yoksul kesim var, özellikle Paris'in banliyölerinde yaşayan yoksullar var. Onların isyanı bu. Biz elbette her hak talebinin yasalara uygun çerçeve içerisinde yapılmasını isteriz. Çünkü yasalar hak talebinde bulunmanın ölçülerini koymuşlar. Gösteri, yürüyüşler, yazılar... Medyanın gücü var. Medya bu çerçevede desteklemeli. Fransa'da bütün bu özgürlükler var ama Türkiye'de bu özgürlüklerin olduğunu söylemek hemen hemen imkansız. Dolayısıyla sendikalı olanların bile 'Neden sendikalı oldunuz?' diye işten atıldığı biliyoruz. Hak arama talebinde olan üçüncü havalimanı işçileri, 'Ücretleri elden bize ödemeyin, neden bankaya yatırmıyorsunuz?' diye talep ettiklerinde hapse atıyorlar. Fransa'daki işçi eylemleriyle veya oradaki gösterilerle Türkiye'deki gösteriler arasında dünya kadar fark var. Karıştırmamak lazım."



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyarete ait fotoğraflar da paylaşıldı.

ÇERKEZOĞLU: CHP’NİN YANIMIZDA OLMASI ÖNEMLİ



DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücret başta olmak üzere işçilerin çalışma ve yaşam koşulları açısından önemli gündem maddelerinin olduğu süreçte Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamlı olduğunu söyledi.



Bugün Türkiye'de işçi sınıfı ve emekçilerin gerçekten son derece zor çalışma ve yaşam koşullarıyla baş etmeye çalıştığını anlatan Çerkezoğlu, şunları kaydetti:



"Asgari ücret bu ülkede sadece asgari ücretle çalışanların değil, emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir ölçüt. O nedenle biz, asgari ücretin belirlenmesi sürecini devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme, toplumsal sözleşme olarak görüyoruz. CHP'nin bu konudaki politikalarını ve önerileri, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde bizler açısından önemli bir katkıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin içine girdiği derin ekonomik kriz sürecinde de ücretlerimizin giderek azaldığı, çalışma koşullarımızın kötüleştiği, işsizliğin her gün daha da fazla artarak artık neredeyse her evde bir işsizin olduğu süreçte emeğin haklarını koruma mücadelesinin aynı zamanda bir memleket mücadelesi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin geleceğini, emekçilerinin hakkını, hukukunu ve demokrasiyi yeniden kurmak için verdiğimiz bu mücadelede CHP'nin ziyareti ve yanımızda oluşu bizim için önemli."

