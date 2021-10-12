CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan EYT açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Türkiye güçlü ama yönetilmiyor tek sorunu bu. Herkesin mutlu olduğu bir türkiye inşaa edeceğiz.

- Çöplerden kağıt toplayan fidan gibi gencecik evlatlarımız. Buradan elde ettikleri gelirle ailelerine bakıyorlar. Bunların üzerine baskı kurulmaya çalışılıyor. Bunların depoları basıldı, kağıtlarına el konuldu. Bunları satıp paraları başka yere aktardılar.

- Bunlar hırsızlık yapmıyor, devleti soymuyor. Bizi bilsinler vergimizi de öderiz diyorlar. Birisi bana derdini anlattı. Biyoloji mezunu atama bekleyen öğretmen olduğunu söyledi. Birileri benim emeğimi hiçe sayıyorsa sıkıntı duyuyorum diyor. Birileri gelip senin alın terini çalmak istiyor. Beşli çeteye gelince hepsi serbest.

- Biz onların yanıda olacağız. CHP kimsesizlerin kimsesi olacak. İktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvencesi olacak. mazlumdan yanayız.



- Yıllarca söyledim, kulak arkası ettiler. Sonunda 3600 ek göstergeyi vereceğini söyledi. Demek ki sözümüze geldiler. Sen yaptın da ben elinden mi tuttum. Sen yaparsan bizim milletvekillerimiz "biz de istiyoruz" deyip el kaldıracaklar. 3600 ek gösterge getirilinceye kadar hergün dillendireceğim.

- 2018 den beri 41 ay geçti. Meclis açık değil mi? Neden 2022'nin sonunda yapacağını söylüyorsun? Beşli çeteye gelince eli çok bereketli, her türlü para var. memura geliyor, 3600 ek gösterge yok.

- EYT'lilerin de haklarını teslim edeceğiz. Yapıyorsan yap, henüz söz verdi mi vermedi mi bilmiyoruz. Onların da sorunlarını biz çözeceğiz.

- Bunlar kışa hiçbir hazırlık yapmamışlar. Sadece 9 ayda ödedikleri faiz 124 milyar lira. 9 ayda vatandaşa sadece zam verdiler. Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 83 milyonu bir avuç tefeciye mahkum etti. AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 82 si ekonomi kötüye gidiyor diyorlar.

