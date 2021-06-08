CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan HDP'ye kapatma davasına tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP'ye açılan yeni kapatma davasını eleştirdi. "Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız" diyen Kılıçdaroğlu, bu yöndeki hiçbir eylemi doğru bulmadıklarını söyledi.

ntv.com.tr 08.06.2021 - 13:56

CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan HDP'ye kapatma davasına tepki

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Parti kapatmaya yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada HDP'ye yönelik kapatma davasına değindi.

Demokrasinin Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız. Şiddet uyguluyorsa eyvallah. Elinde silahla dolaşıyorsa eyvallah" dedi.

"Ama savcı siyasi güçle harekete geçiyorsa orada demokrasi yok demektir" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar kaç siyasi parti kapatıldı ve hangi sonuç elde edildi? Düşüncenin ifade edilmesinden korkmayacaksınız. Siz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na talimat verip parti kapat diyorsanız orada demokrasi olmaz. Parti kapatmaya yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz."

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