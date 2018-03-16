CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan İstiklal Marşı açıklaması

Hürriyet gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı tartışmasını değerlendirdi.



Türkiye’nin birçok sorunu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sanki sorun yokmuş gibi İstiklal Marşı sorunu yaratılıyor. yapay sorunlarla ülkeyi meşgul ediyor" diye konuştu.



İstiklal Marşı’ndan rahatsız olmadıklarını da vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bu topluma Allah yeniden İstiklal Marşı yazdırmasın" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada İstiklal Marşı'nın bestesinin değiştirilebileceğini belirtmiş, "En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamamış olmasıdır" demişti.

