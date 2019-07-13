Dün başlayan S-400 teslimat süreci bugün de devam ediyor.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu S-400 teslimatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'den gelen yaptırım açıklamalarına tepki gösterdi.



Kılıçdaroğlu "Zamanında Patriot'ların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur" dedi.

Kılıçdaroğlu "Senato önce Türkiye'nin hangi coğrafyada olduğuna baksın. Türkiye ateş çemberi içinde Türkiye güvenliğini sağlamak zorunda" ifadelerini kullandı.

Senato'nun ABD Başkanı Trump'a yaptığı çağrıyı doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir, kendi güvenliğini sağlayacaktır. Bu Türkiye'nin hakkı ve hukukudur” dedi.