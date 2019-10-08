CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu kadar zam nasıl oluyor, bu kadar felaket nasıl geliyor milletin başına. Çünkü her şeye bir kişi karar veriyor. Sarayda oturarak herkesin huzuru yerinde sanıyor. Sarayda tabii herkes birden fazla maaş alıyor. Önümüzdeki hafta sarayın Türkiye'yi nasıl arpalık haline getirdiğinin raporunu açıklayacağım. Kimlerin bir eli yağda bir eli balda hepsini açıklayacağım. Bir hafta sabredeceksiniz. Bu ülkenin her kuruşunun doğru harcanmasını istiyoruz.

Vatandaş, esnaf geçinemiyor. İşsizlikten biliyoruz. Sanayici şikayet ediyr. Demek ki bir sorun var. Herkesin sorunu var, sarayda oturanlar hari. Onlar lale devrini yaşıyor. Kimsenin derdini bilmezler. Hortumla para alıp dünyanın faizini öderler. Borçla ülke yönetirler. Trump bağırıyor, ekonomini darmadağın yapacağım seni diyor. Biliyor ki Türkiye Londra'daki faizcilere teslim edilmiş vaziyette. O nedenle Trump biliyor ekonominin ne olduğunu hangi noktanın zayıf olduğunu. İlk tepki bizden geldi, Türkiye Cumhuriyetini Devletini kimse tehdit edemez dedik. AK Parti'den henüz tık yok. AK Partili kardeşlerimin bunu hafızasında tutması lazım. Bu millet sıradan bir millet değildir. Tehdit ediliyorsan tepkini göstereceksin. Yönetemiyorsan çekileceksin.

"82 MİLYONUN NEFESİ KOKUYOR"

Ekonomi şaha kalkacak uçacak diyorlardı. Evet ekonomi uçtu ama yokuş aşağı. 82 milyonun nefesi kokuyor. Açlıktan perişanlıktan. Mutfaklarda yangın var. Çiftçilere traktörün deposunun yarısı sizden yarısı bizden dediler. Yarısını aldınız mı onlardan? Söz vermişlerdi. Ne oldu bu yarılar? Çiftçi perişan, elde traktörde kalmayacak bu gidişle. Çiftçinin durumu çok iyi Kılıçdaroğlu doğru söylemiyor diyor. Çİftçiye sor durumun iyi mi kötü mü? Gidemez giderse 10 bin kişilik korumayla gidecek. Vatandaş nasıl yaklaşacak da derdini anlatacak?

TANK PALET FABRİKASI ELEŞTİRİSİ

Tank Palet Fabrikası'nda Fırtına Obüsleri yapılırdı. 40 kilometredeki hedefleri şaşmadan vurulurdu. Bedelsiz olarak 2 yıl süreyle ihalesiz BMC şirketine verdiler. 2 yılda orada ne olacak? Tank Palet Fabrikası'nın peşkeş çekilmesi vatana ihanettir. Versinler mahkemeye gidelim hakim önünde anlatalım. Biz bu işlemin iptali için dava açtık.



"BU HAKARETLERİ KABUL ETMİYORUM"

Hepimizin gündeminde Suriye bataklığı var. En başından Ortadoğu bataklığına girmeyin dedik. Suriye ile dost olalım, Ortadoğu ile dost olalım dedik. Kavga etmenin anlamı yok dedik. Bizim kültürel, inanç ve akrabalık bağlarımız var. Suriye, Irak ve İran ile biraraya gelerek Ortadoğu'yu barış havzasına çevirebiliriz. ABD ve Rusya'dan talimat alan saray devletine dönüştük. Ağır hakaretleri duymasına rağmen koşa koşa ABD'ye gidiyor. Rezalet üstüne rezalet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ağır hakaretleri asla kabul etmiyorum.

Şimdi Ortadoğu bataklığında debelenen bir Türkiye gerçeği var. Ne diyorlardı, Erdoğan'a öyle gaz vermişlerdi ki 24 saat içinde Emevi Camii'nde namaz kılacağım diyordu. Birilerinin gazıyla gidersen seni bataklığa böyle sokarlar. Bataklık dediğimde kızıyorlardı şimdi kendileri de diyorlar. İdlib'de gözlem noktalarımız sorunlu. 9 numaralı gözlem noktasına Rusya izin verdiği ölçüde malzeme gönderebiliyoruz. Saray bunu hazmediyor, ben hazmedemiyorum. Ben gerçek milliyetçiyim. Memleketimi savunurum."





