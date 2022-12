CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı alındıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var kendi aramızda konuştuğumuzda. Bu eğilime şu ana kadar hepimiz katıldık. Bir arkadaşımız dillendirdi 'böyle yapalım' diye, biz de 'olur' dedik." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği tarafından bir otelde düzenlenen "Milli Birlik ve Beraberlik" toplantısında yaptığı konuşmada, vatan ve bayrağın iki temel kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, vatan ve bayrak için yeri geldiğinde can vermekten çekinmediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Paris'te yaşayan bir Türk'ün kendisine hediye ettiği Elazığ'a özgü sekiz köşe kasketi taktı.

"KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ"



Herkesin düşüncesini özgür şekilde ifade ettiği bir dünya inşa etmek zorunda olunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, teknoloji devrinde olunduğunu, siyasetçinin "Türkiye bunun neresinde?" diye düşünmesi gerektiğini vurguladı.



Kılıçdaroğlu, "ABD'ye, İngiltere'ye giderken 'icazet almaya gidiyor Kılıçdaroğlu' dediler. Biz Kuvayımilliyeciyiz, kimseden icazet almayız. Öncelikli hedefimiz demokrasi. Demokrasisi gelişmemiş olan hiçbir ülke büyümemiştir ve kalkınmamıştır. Demokrasi olmazsa olmazımızdır. Düşünce özgürlüğünün temelinde demokrasi, yargı bağımsızlığı geliyor." diye konuştu.



"ASIL BEKA SORUNUMUZ BU"



Dünyanın her tarafından zeki insanları Türkiye'ye çağırmak gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Zaman zaman beka sorunu diye konuşulur, tartışılır ama asıl bekayı hiç kimse düşünmez. Nedir? Benim kuşağım, bizler babamızdan daha iyi eğitim aldık ve onlardan daha iyi gelir, hayat standardı yakaladık. O 100 lira alıyordu biz 500 aldık, ev, araba sahibi olduk. Şu anda bizim çocuklarımız bizden daha iyi eğitim almalarına karşın bizden daha düşük gelire mahkum ediliyorlar asıl beka sorunumuz bu. Bu çocuklar geleceği Türkiye'de değil yurt dışında arıyor."



Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin ve katılımcıların sorularını yanıtladı.



6'lı masanın çalışmalarına ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "6'lı masa gerçekten 6 liderin bir araya gelip uyum içinde çalıştığı bir masa. Bu, yüzde yüz her oturduğumuzda her konuyu çözüyoruz anlamına gelmesin. Hayır, oturuyoruz uygar insanlar gibi tartışıyoruz, belli tereddütler olunca bir sonraki toplantıya erteliyoruz. Dolayısıyla son derece sağlıklı, tutarlı zemin oluşturarak yolumuza devam ediyoruz. Hepimiz son derece iyi niyetle yola çıktık. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun hepimiz farkındayız ve Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz." yanıtını verdi.



"5 OCAKTA TEKRAR TOPLANACAĞIZ, HÜKÜMET PROGRAMI ORTAYA ÇIKACAK"



Bir katılımcı, aday olması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini söyledi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"6 lider bir arada, birlikte cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Şu anda böyle bir çalışma hiç olmadı 6'lı masada ancak kamuoyunun beklentisi nedeniyle seçilecek cumhurbaşkanı adayının nitelikleri belirlendi ve o bir bildiriyle kamuoyuyla paylaşıldı.



Onun dışında önce şu anda hükümet programı üzerinde çalışıyoruz. 5 Ocak'ta tekrar toplanacağız, hükümet programı ortaya çıkacak. Neyi nasıl yapacağız, yargıda, sağlıkta, sporda, bilimde, teknolojide, üniversitelerde 9 başlık ve 72 alt başlıkta bu konular üzerinde çalışılıyor. Sanıyorum 5 Ocak'taki toplantıya ilk metinler gelmiş olacak.



Güçlendirilmiş parlamenter sistemin de kendi aramızda tartışmalarını yapıyoruz, bu da sanıyorum önümüzdeki zaman diliminde belli olur. Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı alındıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var kendi aramızda konuştuğumuzda. Bu eğilime şu ana kadar hepimiz katıldık. Bir arkadaşımız dillendirdi 'böyle yapalım' diye, biz de 'olur' dedik."



Bir katılımcının "helalleşme" sözünü kimlere yönelik söylediğini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bizim de haksızlık yaptığımız insanlar varsa gideriz, otururuz, konuşuruz, özür dileriz, 'burada bir yanlışlığımız oldu' diye ifade edebiliriz. Helalleşme sürekli olan, yerleşmesi gereken bir kavram. Bir haksızlık karşısında hepimizin bir şekliyle tepki göstermesi lazım. 'Burada bir yanlışlık var dolayısıyla bunun giderilmesi lazım' dememiz gerekiyor. 'Acaba eski genel başkanların yaptığı haksızlıklar dolayısıyla mı bu söylendi? Hayır, öyle bir düşüncem yoktu. Haksızlık, a kişi veya b kişi yaptı diye değil. Kim yaparsa yapsın bir şekliyle bu haksızlığın telafi edilmesi lazım." cevabını verdi.



"TEK ADAY, ÇOK ADAY BİLMİYORUM"



Programda söz alan eski AK Parti Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığında oy vermeyeceğimiz kesim belli, oy vereceğimiz kesim burası." dedi.



Albayrak'ın "6'lı masa tek bir aday çıkarırsa, hep beraber el ele verir çalışırız." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Tek aday, çok aday bilmiyorum, konuşulmadığı için bir şey diyemiyorum. Diğer liderler adına konuşmak da bana yakışmaz ama hedef şu, belirlediğimiz adaya bütün vatandaşlarımızın oy vermesini isteriz. 6 genel başkan da adayın arkasında durursa, bu sorun kendiliğinden büyük ölçüde çözülmüş olur" diye konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim güvenliği konusunda ne tür önlemler aldınız?" sorusu üzerine, yerel seçimlerde uyguladıkları sistemi uygulayacaklarını, bunun üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.