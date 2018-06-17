CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Etimesgut Korkut Ata Kültür Merkezi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar toplantısına katıldı.
Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra Bilkent'teki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geçerek, burada tedavi gören Deniz Baykal'ı ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'nun, Deniz Baykal'ın Ramazan Bayramı'nı kutladığı ve sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldığı belirtildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a bayram ziyareti
Anadolu AjansıTürkiye
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi süren partisinin Deniz Baykal'ı hastanede bayram ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Etimesgut Korkut Ata Kültür Merkezi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar toplantısına katıldı.