CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Hendek'teki patlamaya ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, Sakarya Hendek'te patlayan havai fişek fabrikasında hayatını kaybedenleri andı.

Ana muhalefet liderinin konuşmalarından satır başları; Bu fabrikanın sahibinin fabrikası 11 yılda dört kere patladı.

Sarayda oturanlar bu olayı kapatmak isteyeceklerdir. Erdoğan'ın patlamadan sonra ilk aradığı kişi fabrikanın patronu.

Nasıl olsa diyor benim oyum Sakarya'da çok yüksek, nasılsa bunlar bana oy verirler. Bu sefer öyle değil, o yedi kişiye de orada çalışan işçilere de biz sahip çıkacağız.

Avukatlarımız bütün belgeleri topluyor. Belki oradaki hiç kimse bize oy vermedi ama biz adaletten yana bir partiyiz. Hakkı hukuku ve adaleti sağlayacağız.

Binalar arasındaki mesafeye uyulmamış, araya beton duvar çekilmemiştir. Tek katlı binalarda duvarların yanmaz olması için açık hüküm var buna da uyulmamış.

İçişleri Bakanı diyor ki üç ay önce burada inceleme yaptık eksik yok.

Nerede beton duvar? O raporu düzenleyeleri hemen açığa al. Ruhsatı kim verdi? Olaydan hemen sonra koro halinde gittiler.

TELE1 VE HALK TV'YE CEZA

Patlama bu hükümetin insana ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Ortada bir kaza yok, ortada bir cinayet var.

RTÜK, Halk TV ve TELE1'e beş gün ceza veriyor. Sanıyorlar ki bu baskıları kurarak sonuca ulaşırız. Ne kadar baskı kurarsan kur, sen gidicisin. Bu millet seni gönderecek artık bıktı.

Sadece Halk TV değil, gazeteciler, Osman Kavala, Selahattin bey yargı kararlarına rağmen içerdeler.

Basın İlan Kurumu da gerçekleri yazan gazetelere ceza veriyor. İşsizliği, yoksulluğu yazan gazeteler cezalandırılıyor.

Basın İlan Kurumu, besleme basına kaynak aktaran bir kuruma dönüşmüş durumda. Kimsenin okuduğu yok ama tiraja göre para alıyorlar.

Bu tirajları bağımsız bir kuruma denetlettirin biz de görelim gerçekte kimin ne kadar tirajı var.

RTÜK ve Basın İlan Kurumu, iktidarın sansür kurumlarına dönüşmüş durumda.

ATV'yi de pekçok vatandaş izler. 90 bin şikayet geliyor bir tek dosya bile görüşülmüyor. RTÜK Başkanı usulen seçilmiş, görevlendirilmiş, Sarayın talimatlarını yerine getiren bir insan.

500 BİN LİRALIK RÜŞVET TARTIŞMASI

TBMM Başkanlığı, Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Sayın Meclis Başkanı'na sormak isterim.

TBMM'nin itibarı konusunda bu kadar duyarlıysan; Bu 500 bin lira rüşveti alan kimdir? Bunu merak ettin mi? O milletvekilleri 500 bin liralık rüşvetin tanığıyken hiçbir şey yapılmadığını bilmiyor musun?

Antalya Serik'teki rüşvete sessiz kalanların ortak olduğunu söylemedim mi? İtibarına düşkünsen çağıracaksın o milletvekillerini. Parlamentonun itibari dolayısıyla bu olayı soruşturacaksın.

Ayakkabı kutusunda rüşvet alan adam çıkıp konuştuğunda siz hep beraber alkışlamıyor muydunuz? Hangi itibardan bahsediyorsun sen?

Yine bu kişi milletvekiliyken, her cuma makara bakara yazıyorum diyen adamı alkışlamadınız mı?

Allah'ın kelamıyla dalga geçen birine ne zamandar beri dindar deniyor. Bu sahtekar adam büyükelçi olduğu ilde gidiyor camiye oradan fotoğraf çekip reklamını yapıyor.

Vatandaş perişan halde. Çiftçi öyle, sanayici öyle, esnaf öyle, kimse önünü göremiyor.

Tarım politikası yok ülkede. Kim neyi ekecek, kaçtan satacak?

Kiraz üreticisinin dört liraya maliyeti var. Birinci sınıf olursa 5-6 liradan gidiyor. İkinci kalitenin fiyatı da 2.5 liraya gidiyor ve zarar ediyor.

Bu iktidar senin hakkın olan 175 milyar lirayı sana vermedi.

Son bir yılda 56 ilde 90 binden fazla esnaf kepenk kapattı. 81 ili alırsak 100 bin esnaf kepenk kapattı.

Bir esnafın dediği çok güzel; 40 yıldır bu devlete vergi ödüyorum, 40 gün bana bakmadı.

Türkiye'nin parası Londra'daki bir avuç tefeciye gidiyor. Türkiye Cumhutiyeti'nin ödediği faiz 48 milyon 703 bin dolar.

İki ihale çetesine gidiyor para. Dolarla ihaleler yapılıyor. Hangi mahkemeyi yetkili kılarsanız kılın CHP iktidarında o çeteliğe son vereceğiz.

Emekliler, bayramda ikramiye olarak bin 500 lira isteyin.