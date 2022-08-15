CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Milli Eğitim Bakanı Özer'e çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavlarına ilişkin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "Gelin birlikte çözelim bu işi" çağrısında bulundu.



Kılıçdaroğlu, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:



"Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı' demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini."

