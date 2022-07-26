CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan otomobilde düşük vergi vaadi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda otomobilde vergi indirimi yapacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video mesaj yayımladı.

CHP lideri, "Nüfusumuzun yüzde 95'inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı. Şimdi açıkca çağrı yapıyorum. İlk yapacağımız işlerden biri,1.6 otomobillerde vergileri dörtte bir oranına indirmek olacak. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Bugün ikinci el olarak satılan arabanın parası ile sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gekeren şimdilik araba alımını ötelemek" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca en çok rağbet gören araç segmentlerinde ÖTV'nin kaldırılacağı vaadinde bulundu.