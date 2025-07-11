CHP lideri Özel: "Biz bu üç şeyin arkasındayız"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında geçen ay CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın ardından bu hafta da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından “Belediye Başkanlarına Özgürlük' mitingi düzenlendi. Uğur Mumcu Meydanı'ndaki mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve milletvekilleri katıldı.



Alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Özel, “Bugün burada büyük bir haksızlığın karşısında haklıların yanında durmak için, Adana’nın iradesinin yanında durmak, tehditlerinin arkasında durmak, Adana gibi başkan Zeydan Karalar’a, Oya Tekin’e, Kadir Aydar kardeşimize sahip çıkmak için geldiniz” dedi.

"Zeydan Karalar’ın tutuklandığı olayın 11 yıl önce meydana geldiğini" söyleyen Özel, “Zeydan Karalar, 11 yıl önce seçildiğinde belediye AK Parti’den kendisine geçti. O dönem yapılan işin parasını Zeydan başkan ödedi ve bu sefer o ödemeler yüzünden tutuklandı. Zeydan Karalar’ın eşi 32 yıldır öğretmen ve halen devlet memuru olarak çalışıyor. Bu kadının kocası mı yaptı yolsuzluk? Oğlunun bir tanesi doktor. Zorunlu hizmet yapıyor. Diğerleri çalışıyor. Belediyeye bulaşan yok. Bugün belediyenin borcu, alacağının 4’te 1’i. Eskiden ihale ile yapılan işleri artık belediye personeli yapıyor. Böyle çalışan birisine utanmadan iftira attılar” dedi.



"YARGILAMALARI TRT'DEN YAYINLAYIN"



Ekrem İmamaoğlu'nun davası başta olmak üzere bütün yargılamaların TRT'den yayınlanmasını isteyen Özel, şöyle devam etti:



"Etrafımız ateş çemberi, iç cepheyi güçlendirelim diyeceksin. Diğer yandan muhalefet partilerine elinden geleni yapacaksın. Biz uzun süren tutuklamalardan, yazılmayan iddianamelerden şikayet ediyorduk. Devlet Bahçeli çıkıp 'İddianameler yazılmalı, Özgür Özel'in dediği yapılmalı' dedi. Hodri meydan, yargılamaları TRT'den yayınlayın. Devlet Bey böyle deyince Recep Tayyip Erdoğan'da 'İyi olur' demiş. Mecliste kanun teklifimiz var. TRT, bir kanalından öyle oyun yapmadan, iddiayı da cevabı da satır satır, açıldığından, kapanana kadar, oradan frekans verilip isteyen her kanalın canlı vermesini istiyoruz. Artık iftiradan bıktık. Yapılan saldırıyı geri püskürteceğiz. İşte o zaman herkes, beyazı da, siyahı da görecek. Biz terörsüz ve demokratik Türkiye, tutuksuz yargılanma ve TRT'den yayınlanma. Biz bu 3 şeyin arkasındayız. Getirin kanunu çıkartalım."



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının sonunda erken seçim taleplerini yineleyerek "2 Kasım Pazar günü sandığı istiyoruz" dedi.