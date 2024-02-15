CHP lideri Özel: Lütfü Savaş'a alternatifi anketlerde görürsem değiştiririm

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş için "Anketlerde alternatifini görürsem değiştiririm." dedi. Haluk Leven ile bir arka kapı diplomasisi yürütüldüğünü belirten Özel, "Adaylığa evet deseydi anketlerde sorardık." diye konuştu. CHP lideri, DEM Parti ile yürütülen görüşmelere ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.

CHP lideri Özel: Lütfü Savaş'a alternatifi anketlerde görürsem değiştiririm
CHP’nin Hatay adayı değişecek mi? Lütfü Savaş için formül arayışı

CHP’nin Hatay adayı değişecek mi? Lütfü Savaş için formül arayışı

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CHP'de aday tartışmaları sürerken Genel Başkan Özgür Özel'den 'a ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

En doğrusunu yapma gayretinde olduğunu belirten Özel, "Birçok ankette Lütfü Savaş çıktı. Orada Gökhan Zan, büyük bir grubu organize ederek tepki gösterdi. Zan, Arsuz Belediyesi için talepte bulunup 'Savaş ile uyumlu çalışırım.' dedi. Sonra TİP’e gitti." ifadelerini kullandı.

"Savaş’a alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm." diye konuşan Özel, "Ama daha iyi bir alternatif üretemeden bir şey söylemek zor. Bir ölçüm daha yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

HALUK LEVENT'E TEKLİF GİTTİ Mİ?

Özel, şarkıcı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'e teklif götürülüp götürülmediği sorusuna ise "Bazen yöneticiler arka kapı diplomasisi yürütür. Haluk Bey 'evet' dese anket de yapardık." dedi.

DEM Parti ile yapılan görüşmelere ilişkin de eleştirilere yanıt veren Özel, "'Bölgede DEM seçmeni yoğunluğu varsa, onların da oy vereceği aday belirlenebilir' dedik. Görüştüğümüzü söylüyoruz, asıl bunu gizleyenler, kapalı kapılar ardında yasak ilişki muamelesi yapanlar seçmene saygısız." diye konuştu.

Özel şöyle devam etti:

"Bizim yaptığımız mı onların yaptığı mı "DEM"lenmek? DEM, başka bir partinin adayını uygun görüp aday çıkarmazsa kent uzlaşısı olmuş demektir."

GÜRSEL TEKİN'İN İSTİFASI

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, mevcut 249 belediye başkanının 149’unun yeniden aday gösterildiğini söyledi.

"Aday olamayan her arkadaş istifa ederse ortada parti kalmaz" diyerek Gürsel Tekin'in istifasına ilişkin yorum yapan Özel, Tekin'in istifasına çok üzüldüğünü kendisini arayacağını , baba ocağına döneceğine inandığını söyledi.

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