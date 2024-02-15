CHP lideri Özel: Lütfü Savaş'a alternatifi anketlerde görürsem değiştiririm

CHP'de aday tartışmaları sürerken Genel Başkan Özgür Özel'den Hatay'a ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.



En doğrusunu yapma gayretinde olduğunu belirten Özel, "Birçok ankette Lütfü Savaş çıktı. Orada Gökhan Zan, büyük bir grubu organize ederek tepki gösterdi. Zan, Arsuz Belediyesi için talepte bulunup 'Savaş ile uyumlu çalışırım.' dedi. Sonra TİP’e gitti." ifadelerini kullandı.



"Savaş’a alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm." diye konuşan Özel, "Ama daha iyi bir alternatif üretemeden bir şey söylemek zor. Bir ölçüm daha yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.



HALUK LEVENT'E TEKLİF GİTTİ Mİ?



Özel, şarkıcı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'e teklif götürülüp götürülmediği sorusuna ise "Bazen yöneticiler arka kapı diplomasisi yürütür. Haluk Bey 'evet' dese anket de yapardık." dedi.



DEM Parti ile yapılan görüşmelere ilişkin de eleştirilere yanıt veren Özel, "'Bölgede DEM seçmeni yoğunluğu varsa, onların da oy vereceği aday belirlenebilir' dedik. Görüştüğümüzü söylüyoruz, asıl bunu gizleyenler, kapalı kapılar ardında yasak ilişki muamelesi yapanlar seçmene saygısız." diye konuştu.



Özel şöyle devam etti:



"Bizim yaptığımız mı onların yaptığı mı "DEM"lenmek? DEM, başka bir partinin adayını uygun görüp aday çıkarmazsa kent uzlaşısı olmuş demektir."

GÜRSEL TEKİN'İN İSTİFASI



Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, mevcut 249 belediye başkanının 149’unun yeniden aday gösterildiğini söyledi.

"Aday olamayan her arkadaş istifa ederse ortada parti kalmaz" diyerek Gürsel Tekin'in istifasına ilişkin yorum yapan Özel, Tekin'in istifasına çok üzüldüğünü kendisini arayacağını , baba ocağına döneceğine inandığını söyledi.

