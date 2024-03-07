CHP lideri Özel: Memnuniyet anketleri yapacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kütahya’ya geldi.



Sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir otelde bir araya gelen Özel, Kütahya’nın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için hak ettiği gelişmişlik noktasına gelebilmesi için bir ortak siyasi iradenin şekillenmesi gerektiğini söyledi.



CHP’li belediyelerin başarılı projelerinde ortaklaştırma, bunların tek tipleştirmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Özel, seçimlerle başkan seçilenlere yönelik 3 ayda bir memnuniyet anketi yaparak başarı karnesi çıkaracaklarını söyledi.



Özel, “Örneğin sosyal kartların verilmesi, son dönemlerde CHP’li belediyelerin yaptığı düşük gelir seviyesindeki ailelere sosyal yardımların dijital kartlar üzerinden yapılması, esnaf ile şehrin birleştirilerek sosyal kartların içine yapılacak kırmızı et yardımının şehrin kasaplarından alınması gibi çok başarılı uygulamalarımız var." dedi.

"ÖNEMLİ BİR ÇABANIN İÇERİSİNDEYİZ"



Bunların tek tipleştirilmesi için çalışmalar olacağının altını çizen Özel, "Halk kart üzerinden, bunun yanında hem seçilmiş başkanlarımıza, seçilmiş belediye meclis üyelerimize hatta onların yönettikleri belediyelerde diğer partilerden olan belediye meclis üyelerine de bir eğitim setinin verilmesi ve süreç içinde belediye başkanlarımızın ortaya koydukları performansın objektif kriterlerle ölçülmesi, tek tip bir anketle, başkanlarımızın kendine, örgütüne ve şehrine başarı karnesini gösteren 3 ayda bir memnuniyet anketlerinin paylaşılması gibi önemli bir çabanın içerisindeyiz.” diye konuştu.

