CHP lideri Özel: Sandıkta birleşmeye davet ediyorum

Yerel seçime 27 gün kaldı.



Seçim hazırlıklarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel,Lüleburgaz Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması"nda, seçimlerde aday olan tüm muhtarlara başarılar diledi.



AK Parti iktidarını değiştirmeye geçen yıl yapılan genel seçimlerde çok yaklaşılmasına rağmen bunun gerçekleşmediğini anımsatan Özel, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Özel, emekli maaşlarının yüksek enflasyon karşısında çok düşük kaldığını, bu nedenle en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerektiğini dile getirdi.



Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK), verilerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde eleştiren Özel, "Bugün itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 67. Peki gerçek enflasyon kaç? Gerçek enflasyon yüzde 130." ifadesini kullandı.

"SANDIĞA DAVET EDİYORUM"

Yarına umutla bakmak isteyen herkesi oy vermeye, 31 Mart'ta sandık başına davet eden Özel, şöyle konuştu:



"2018 yılındaki seçim başarısından sonra tek adam rejiminin yerleştiği günden sonra 2019'da İstanbul'dan, Ankara'dan başlayarak 11 büyükşehirle genel iktidarın gücünü yerelden dengelediğimiz süreçte, geçen seneki seçimlerde yüzde 51'e 49'luk duruma kadar gelip büyük bir talihsizlikle, kendi hatalarımızla o seçimi kazanamamıştık.



Yarınlara umutla bakmak isteyen 'bu hükümet beni görmezden gelmesin' diyen, 'beni de hesaba katsın' diyen herkesin 31 Mart'ta bu hükümete 'bir dur bakalım' demesi lazım. Türkiye'nin bütün yoksullarını, bütün işsizlerini, bütün esnaflarını, bütün çiftçilerini, bütün emekçilerini ve bütün emeklilerini 31 Mart'ta sandıkta birleşmeye davet ediyorum."

"TÜRKİYE'Yİ KUCAKLAYAN SİYASET"



Partisinin belediye başkan adaylarına oy isteyen Özel, Lüleburgaz'da belediye başkanlığını kazanacaklarına inandığını vurguladı.



Türkiye'yi kucaklayan bir siyaset yaptıklarını dile getiren Özel, Türkiye ittifakının içinde sosyal demokratların, muhafazakar demokratların ve milliyetçi demokratların olduğuna işaret etti.

